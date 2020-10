Zusammenarbeit soll Fortschritt beschleunigen

Buchen.Die Stadtwerke Buchen und die Breitbandsversorgung Deutschland (BBV) arbeiten zukünftig gemeinsam noch enger am beschleunigten flächendeckenden Glasfaserausbau und der Vermarktung der toni-Produkte für Haushalte und Unternehmen in Buchen und weiteren Kommunen zusammen. Hierfür mietet der Netzbetreiber bereits vorhandene und bisher von den Stadtwerken betriebene Glasfasernetzinfrastrukturen an und integriert diese in den flächendeckenden Ausbau der Stadt.

Zudem will die BBV spätestens ab 2021 die Versorgung der „BCHNet“-Kunden mit schnellem Internet ermöglichen. Die Vermarktung der Breitbandzugänge für Privat- und Geschäftskunden im Mittelzentrum Buchen gehen beide Unternehmen bereits seit einiger Zeit an.

Dies gaben am Donnerstag die Kooperationspartner während der Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung im Rahmen der Eröffnung des toni-Infoshops im Foyer der Stadtwerke gemeinsam mit Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeister Roland Burger bekannt.

„Zusätzlicher Schwung“

„Der flächendeckende Ausbau des gesamten Landkreises mit Glasfaser durch die BBV ist ein zentrales Zukunftsprojekt für uns. Die heutige Kooperation bringt zusätzlichen Schwung für dieses ambitionierte Ziel und ist ein wichtiges Zeichen der Gemeinsamkeit und Geschlossenheit weit über die Stadt Buchen hinaus“, unterstrich Landrat Brötel die Bedeutung der Vereinbarung.

„Schnelle Kommunikationsnetze sind Lebensadern einer modernen und smarten Stadt sowie ein wichtiger Standortfaktor. Die Kooperation stärkt die von uns vorangetriebene Digitalisierung weiter. So setzen wir konsequent auf die Glasfaser und haben vor kurzem entsprechende Versorgungsverträge mit der BBV für insgesamt 51 städtische Liegenschaften abgeschlossen. Zudem vermeidet die Mitnutzung bereits vorhandener Infrastrukturen in unserer Stadt unnötige Tiefbauarbeiten und potenzielle Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs“, sagte Bürgermeister Roland Burger.

„Über die Kooperation der Stadtwerke mit der BBV wollen wir das Ausbautempo in Buchen und in den von uns darüber hinaus versorgten Kommunen deutlich steigern“, betonte Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Stein. „Wir begegnen einander auf Augenhöhe. Jeder bringt eigene Stärken in die Kooperation ein und gemeinsam nutzen wir diese zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger.“

So werde die BBV für den eigenen Ausbau geeignete Infrastrukturen anmieten und spätestens ab 2021 die „BCHNet“-Geschäftskunden mit ihren Produkten und schnellen symmetrischen Internetdiensten eine Versorgung ermöglichen. „Ein weiteres Beispiel für die Kooperation ist der Anschluss der ersten Haushalte im Neubaugebiet Hühnerberg an die Glasfaser der BBV im kommenden Jahr“, so Stein.

„Mit den Stadtwerken haben wir von Beginn an sehr offen und kooperativ über die Möglichkeiten einer engen Kooperation gesprochen und einen Partner gewonnen, der nicht nur über große Erfahrungen als Versorger verfügt, sondern auch seit fast einem Jahrzehnt konsequent auf den Aufbau von Glasfasernetzinfrastrukturen bis ins Haus setzt und damit schon heute einen wichtigen Beitrag für die Internetversorgung geleistet hat. Dies hat sich bei Schulungen der Vertriebsmitarbeiter der Stadtwerke und der bereits sehr erfolgreich angelaufenen gemeinsamen Vermarktung der toni-Produkte fortgesetzt“, erklärte Sascha Bender, Leiter Vertrieb der BBV Deutschland.

Leerrohre gleich mitverlegt

Die Stadtwerke Buchen treiben seit fast einem Jahrzehnt den Ausbau von Glasfasernetzinfrastrukturen voran, um die Stadt fit für die Zukunft zu machen. Dabei werden Synergieeffekte konsequent genutzt und bei der Neuverlegung von Strom-, Gas- oder Wasserleitungen direkt Glasfaser-Leerrohre mitverlegt.

Dies erspart später erneutes Aufgraben und hilft der Breitbandversorgung beim schnelleren Ausbau. Über diese stetig ausgebauten Infrastrukturen versorgen die Stadtwerke seit 2012 unter der Servicemarke „BCHNet“ Firmenkunden und Behörden in Buchen, Hainstadt und Hettingen mit schnellen symmetrischen Glasfaserdiensten. Aktuell kommen diese Infrastrukturen auf eine Gesamtlänge von 50 Kilometern. ms

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020