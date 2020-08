Zurück zum Studenten-Dasein

Buchen.Zu Beginn der Sommerferien ging an der Abt-Bessel-Realschule (ABR) in Buchen, wie auch an anderen Schulen im Land, ein sonderbares und ungewöhnliches Schuljahr zu Ende. Die Corona-Bedingungen hatten das Schuljahr bis zum letzten Tag diktiert und so war es unter anderem lange unklar, in welchem Rahmen für die Schulleiterin Monika Schwarz die Verabschiedung einer langjährigen Kollegin möglich sein würde. Unter Einhaltung aller Hygiene-Bedingungen wurde schließlich Ende Juli Gabriele Mayer in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Vielseitige Lehrerin

Realschulrektorin Schwarz betonte in ihrer Rede das überaus große Engagement der vielseitigen Lehrerin. Ein wichtiger Aspekt wäre doch, so Schwarz, dass die nun kommenden Wochenenden deutlich an Attraktivität verlieren könnten, da man ja am Montag nicht zur Arbeit müsse und deshalb vielleicht auch Wochentage wie Wochenendtage anmuten könnten. Mit „Dream it – Plan it – Do it“ ließe sich die freie Zeit des Ruhestands womöglich ganz gut in den Griff bekommen.

Das Motto passe auch zur Vita von Mayer: Schon kurz nach ihrem Dienstantritt am 11. September 2000 an der Buchener Realschule wurde die „überaus hervorragende schulische Arbeit“ im Dienstzeugnis erwähnt. In den vielen Folgejahren war Mayer Multiplikatorin für die Ausführung neuer Prüfungsformen, Mentorin von Referendaren und Mitglied der schulinternen Steuergruppe, um die Schulentwicklung der ABR aktiv mitzugestalten.

Eine „Macherin“

Besonders erwähnenswert ist nach Angaben von Rektorin Schwarz auch ihre Hospitationszeit an der Tarleton Highschool in Großbritannien und ihre mehrfache Organisation und Begleitung der ABR-Studienfahrten nach England. Es zeigte sich also schon in den vergangenen 20 Jahren, dass Gabriele Mayer eine, wie man heute sagen würde, „Macherin“ war und ist. Das gesamte Lehrerkollegium sei ihr für diese geleistete Arbeit dankbar. Dass Mayer sich nicht zur Ruhe setzen wird, verwunderte deshalb niemanden. Vielmehr wird sie ab dem Wintersemester als Studentin an der Universität in Heidelberg anzutreffen sein, um sich im Fach Geschichte weiterzubilden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020