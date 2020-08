Zur Erinnerung gab es eine Urkunde

Buchen.„Gut Schuss“ hieß es am Donnerstag auf der Schießsportanlage der Schützengesellschaft 1822 Buchen: Im Rahmen des Feriensommers besuchten einige Kinder das Areal und konnten unter fachkundiger Anleitung von Jürgen Sillmann und der Schützenjugend die Grundkenntnisse des Schützensports kennen lernen.

„Seit Jahren bringen wir uns in das Ferienprogramm mit ein“, erklärte Sillmann und ließ wissen, dass vor allem Bogenschuss- und Luftgewehrübungen im Zentrum des Aktionstags standen. Zur Krönung wurde ein kleiner Wettkampf veranstaltet, bei dem jeder der jungen Teilnehmer eine Urkunde zur Erinnerung erhielt. Mit der Teilnahme am Feriensommer verbindet die Schützengesellschaft freilich eine weitere Hoffnung: „Wie fast jeder Verein kämpfen auch wir um Nachwuchs und wollen unsere Altersstruktur nach unten korrigieren“, betonte Jürgen Sillmann. Speziell in altersbegrenzten Disziplinen wie dem Luftgewehrschießen benötige man auch eine starke Jugend, um weiterhin präsent zu sein. Aber wer weiß – vielleicht fand am Donnerstag der eine oder andere junge Besucher Gefallen und entscheidet sich in Kürze für ein neues Hobby. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.08.2020