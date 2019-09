Buchen.Aufgrund eines Serverausfalls muss die Zulassungsstelle Buchen bis einschließlich Mittwoch, 25. September geschlossen bleiben. Zulassungen können stattdessen in der Zulassungsstelle Mosbach, Anton-Gmeinder-Straße 29, am Mittwoch jeweils in der Zeit von 7.45 bis 16 Uhr vorgenommen werden.

