ZGB-Schularten online ansehen

Buchen.Die Kontaktbeschränkungen haben Folgen für die Informationsveranstaltungen der Zentralgewerbeschule (ZGB) zu ihren Schularten. Der Informationsabend für das Technische Gymnasium (TG) und das Technische Berufskolleg (BKTK) findet am Donnerstag, 14. Januar, um 19 Uhr, ausschließlich online statt. Das TG wird mit den sechsstündigen Profilfächern Informationstechnik (TGI), Mechatronik (TGM) und Technik und Management (TGTM) angeboten. Es schließt nach drei Jahren mit der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).

Beim BKTK I und II mit der Vertiefung in Konstruktion und Maschinenbau können Schüler in zwei Jahren die Fachhochschulreife erreichen und erhalten die Abschlussbezeichnung „Technischer Assistent“.

Nach der Anmeldung über www.zgb-buchen.de erhalten die Teilnehmer eine Einladung zur Teilnahme an Konferenz. Am Mittwoch, 10. Februar, findet ebenfalls online ein Schnuppertag am TG statt, Anmeldung über die Schul-Homepage.

