Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Aglasterhausen.Zeugen sucht das Polizeirevier Mosbach nach einem Unfall am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen der L 532 und Michelbach. Ein Passat-Fahrer befuhr die Strecke mit langsamer Geschwindigkeit in Richtung Michelbach, da er nach links in einem Feldweg abbiegen wollte. Dies kündigte der 48-Jährige auch mit dem Blinker an. Dennoch setzte ein hinterherfahrender Opel-Fahrer laut Polizeiangaben zum Überholen an.

In der Fahrbahnmitte kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Opel, bei dem es sich vermutlich um ein dunkelblaues Astra Coupe älterer Bauart handelt. Obwohl Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro entstand, setzte der Opel-Lenker seine Fahrt nach der Kollision fort.

Aus diesem Grund sucht die Polizei Mosbach nun Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den blauen Opel geben können, der am rechten hinteren Kotflügel frische Unfallschäden aufweisen müsste. Hinweise gehen an die Polizei Mosbach, Telefon 06261/8090.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.01.2021