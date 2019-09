Zeugen gesucht

Buchen.Auf mehreren tausend Euro Sachschaden bleibt ein BMW-Fahrer sitzen, wenn nicht ermittelt werden kann, wer am Montag, zwischen 7 und 15.45 Uhr gegen den Wagen gefahren ist. Der Mann hatte den BMW der 3er-Reihe auf dem Parkplatz der ÜAB Buchen in der Karl-Tschamber-Straße abgestellt. Zwischenzeitlich muss jemand die linke Seite des Wagens gestreift haben. Der Geschädigte fand dort einen massiven Lackschaden vor. Der Schadensverursacher hatte weder auf den Geschädigten gewartet noch die Polizei verständigt, weshalb nun Zeugen des Unfalls gesucht werden. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.09.2019