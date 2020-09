Zauberer Bennini ist unterwegs

Buchen.Die Aktion „Genieß’ dei Buche“ geht an diesem Freitag in die vorletzte Runde. Als besonderes Highlight heißt es „Hokus Pokus Fidibus“ – Zauberer Bennini ist in der Innenstadt unterwegs und hat tolle Luftballonfiguren im Gepäck.

Ab 18 Uhr ist Fredy Hollschuh wieder mit seiner Gitarre in der Innenstadt und sorgt für die perfekte Hintergrundmusik. Vor dem Alten Rathaus gibt es Burger in verschiedenen Variationen sowie Pommes. Der neue Besitzer vom ehemaligen Café Riesen bietet vor dem Lokal verschiedene asiatische Vorspeisen an und möchte sich dadurch in Buchen vorstellen. Knapp´s Laden ist wieder mit dabei und bietet Cocktails direkt vorm Laden an.

Das Team von „barhamas events & more“ gestaltet im Rahmen von „Genieß’ dei Buche“ vom 4. bis 6. September einen Bier- und Weingarten rund um den Joseph-Martin-Kraus-Biergarten. Katja Steimer hat sich ein ganz besonderes Highlight überlegt. David Hanselmann, bekannt aus „The Voice of Germany“ wird am 5. September im Biergarten auftreten. Öffnungszeiten: freitags von 18 bis 22 Uhr, samstags von 16 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Reservierungen unter: 0170/7434115 oder info@bar-hamas.de.

