Zapfen, Zweige und Schneckenhäuser sammeln

Eine gute Idee, wie Eltern und Kinder die Corona-Zeit überbrücken und mit Spaß gestalten können, ist das „Waldbingo“.

Buchen. Für viele Eltern ist es momentan eine Herausforderung, den ganzen Tag mit den Kindern sinnvoll und abwechslungsreich zu gestalten. Kindergarten und Schule sind geschlossen, Oma und Opa dürfen nicht besucht werden – und der Fernseher sollte bestenfalls ausgeschaltet bleiben.

Gerade wenn die Kinder noch klein sind, können diese auch bei besten Absichten und Ideen nur bedingt den ganzen Tag im Haus beschäftigt werden. Ein Spaziergang auf einem der zahlreichen Waldwege im Neckar-Odenwald-Kreis ist daher eine schöne Eltern-Kind-Aktivität, bei der man „social distancing“ einhält und die auch nicht langweilig sein muss, wenn man ein „Waldbingo“ besitzt.

Ein „Waldbingo“ kann man sich in wenigen Minuten selbst basteln, wenn man einen Sechser- oder Zehner-Eierkarton zu Hause hat. Das Team der Kindertagesstätte Regenbogen in Buchen hält auf seiner Homepage (www.kindergarten-buchen.de) unter „Aktuelles“ eine pdf-Druckvorlage bereit, die für jedermann zur Verfügung steht.

Einfach ausdrucken, ausschneiden und in den Deckel des Eierkartons einkleben. Schon kann das Waldbingo beginnen und die Kinder können während des Spaziergangs die im Eierkartondeckel abgebildeten Naturmaterialien sammeln. Das macht Spaß und verschafft die derzeit so wichtige und immunstärkende Bewegung an der frischen Luft.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.04.2020