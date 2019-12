Zahlreiche Preise warten

Buchen.Preise im Gesamtwert von 1620 Euro befinden sich im siebten Türchen des Lions-Advents-Glückskalenders.

Ein Klimagerät im Wert von 870 Euro gibt es für die Nummer 8633 gespendet von Klimos Kälte-Klimatechnik in Buchen. Von Make up Elke Keller kommen vier Gutscheine über je 50 Euro verteilt auf die Nummern 7608, 7277, 2675, 2098. AS 2000 Konrad Schork hat vier Gutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 7409, 3492, 8308, 3630 eingelegt. Von Nail Boutique kommen zwei Gutscheine über je 50 Euro mit den Nummern 3315, 2316. Zwei Gutscheine über je 25 Euro gibt es vom Union Bauzentrum Hornbach 1378, 6207. Vom BeBelle Studio kommt ein Gutschein über 50 Euro mit der Nummer 6831. Zwei Verzehrgutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 5261, 5590 können im Hotel zum Ritter Akropolis eingelöst werden. Von der AOK Gesundheitskasse gib es eine Trainingsserie im Rückenstudio im Wert von 20 Euro für die Nummer 7247.

Achtes Türchen

Am zweiten Adventssonntag gibt es Preise im Gesamtwert von 1445 Euro. Von Gort + Bangert entfällt auf die Nummer 6204 eine Holzbank im Wert von 300 Euro. Dazu gibt es für die Nummer 5872 einen Blumenkübel im Wert von 75 Euro. Drei Gartenbauberatungen im Wert von je 100 Euro kommen von Bopp Garten-Landschaftsbau verteilt auf die Nummern 2248, 5311, 2170. Vier Verzehrgutscheine im Wert von je 25 Euro können in der Heidersbacher Mühle eingelöst werden 3302, 8299, 2490, 8756. Für die Nummern 8424, 3080 gibt es zwei Gutscheine über je 50 Euro von 3B Baby-Bett-Bad in Limbach. Bargeld in Höhe von 100 Euro gespendet von Schäfer Behälterbau entfällt auf die Nummer 3847. Von der Bäckerei Linus Schmtt in Limbach kommen vier Gutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 5937, 6689, 3791, 6193. Die Landmetzgerei Rausch hat ebenfalls vier Gutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 2895, 6850, 7175, 4775 eingelegt. Von Schuler Fuhrunternehmen gibt es je 25 Euro Bargeld für die Nummern 3313, 6245. 70 Euro Bargeld von der Zürich Versicherung Jürgen Reimold entfällt auf die Nummer 4150. Sechs Bargeldspenden über je 25 Euro hat Zahntechnik Bernhard Stipp mit den Nummern 1882, 5620, 6694, 5078, 5762, 7491 in den Kalender gelegt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019