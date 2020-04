Xenia Hügel sammelt Spenden

Die Menschen in Uganda leiden an Hunger. © Sounds of Hope

Buchen.„Hunger, nicht Corona ist das Problem für viele Menschen in Uganda“, so Xenia Hügel gegenüber den FN. In weniger als drei Tagen hat die Lyrikerin 2800 Euro gesammelt und kann damit bereits 28 Familien in Uganda versorgen. Für 100 Euro könne man eine Familie zwei Wochen ernähren. Deshalb hat „Sounds of Hope“ zur Nachbarschaftshilfe in Uganda aufgerufen. Da keine Arbeit stattfinden darf, können Familien und insbesondere alleinerziehende Mütter, die früher auf Märkten gearbeitet haben, ihre Kinder nicht mehr ernähren. „Wenn wir mehr Unterstützung für den Kauf von Lebensmitteln erhalten würden, könnten wir Menschenleben retten“, so Xenia Hügel, die sich über weitere Spenden auf das Konto „Sounds of Hope“, Sparkasse Miltenberg-Obernburg, DE12 7965 0000 0501 5662 85, freuen würde.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.04.2020