Wurde das Wagenrad entwendet?

Buchen.Das Wagenrad ist weg. Beim närrischen Frühschoppen am Dienstag im „Prinz Carl“ war es letztmals im Einsatz. Danach machte sich die gleichnamige Gruppe um Hubert Kieser ohne ihr Prachtstück – deponiert wurde es im hinteren Eingangsbereich des Hotels – auf den Weg durch die Stadt. Laut Kieser soll es am Dienstagabend noch an Ort und Stelle gewesen sein, doch nun sei es verschwunden. Noch hofft die Buchener Traditionsgruppe, dass es sich nur um einen Scherz, der etwas übers Ziel hinausgeschossen ist, handelt. Wer Hinweise zum Verbleib des Wagenrads geben kann, sollte unter Telefon 0171/6810681 beim Vorsitzenden der FG Narrhalla“ Herbert Schwing melden. Bild: Olaf Borges

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020