Würdiges Comeback bekam viel Applaus

Drei Frauen, drei Temperamente, drei Philosophien – und ein Leben. Das ist in wenigen Worten der Stoff, mit dem die BLB am Dienstag in der Buchener Stadthalle ihre neue Spielzeit eröffnete.

Buchen. Drei Frauen, drei Temperamente, drei Philosophien und ein Leben – aus diesem Stoff besteht das Stück „Die zweite Frau“ der deutsch-georgischen Autorin Nino Haratischwili. Zentrale Personen sind die dem Tod ins Auge blickende, vom Krebs gezeichnete Ehefrau und Mutter Laura (Cornelia Schönwald), ihre pubertierend den Sinn des Lebens suchende und nach Anerkennung lechzende Tochter Agnes (Sina Weiß) sowie die aus Kasachstan stammende Haushälterin Lena (Nadine Pape).

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: So verschieden Laura und Agnes charakterlich sind, so ähnlich sind ihre Zweifel, Ängste und ihre latente Unzufriedenheit mit dem Leben und sich selbst: „Die Zeit rast spurlos an einem vorbei und zeigt ihren maskierten Mittelfinger“, schimpft Agnes.

Auf der anderen Seite ist Laura ihr Tun als Hausfrau und betrogene Ehefrau Alexanders – der als eine Art „Running Gag“ zwar ständig erwähnt wird, aber nie persönlich in Erscheinung tritt – „Sport genug“: Keiner brauche Golf oder Squash, wenn er einen Haushalt zu versorgen habe. Aber das gelingt ihr immer schlechter, zumal Alexander von Tag zu Tag widerlicher werde. Der Dauerstreit zwischen Mutter und Tochter steuert auf seinen Zenit zu, als Agnes Lauras Friedensangebot mit dem Satz „geh’ doch einfach“ verflucht. Dann kommt Lena. Eine starke Frau – eine Frau, wie sie zu sein hat. Meint zumindest Laura. Zwar gerät ein süffisanter Dialog über Liebeslust und Liebesleid zur säuerlichen Moralpredigt rund um die Beklemmungen des Lebens, doch sind sich die beiden ähnlicher als gedacht: Beide fühlen sich vom Leben, aber auch von den Männern nach Strich und Faden betrogen.

Aus Worten werden Pfeile

Man dreht sich im Kreise, schaut zurück in angeblich bessere Zeiten, blickt nach vorn, resigniert und gerät erneut ins Träumen. Aus Worten werden Pfeile: „Wäre deine Rechnung aufgegangen, wärst du nicht hier“, sagt Laura zu Lena.

Ein Tag geht, der andere kommt. Der Saugrobuster dreht noch eine Runde, Lena putzt zu Klaviergeklimper die Fenster und huldigt der spießigen Fassade bürgerlicher Attitüden – Arbeit ist der Bürger Zierde, Segen ist der Mühe Preis. Als Agnes kommt, findet Lena klare Worte: „Der Typ, der dich heimgebracht hat, liegt auf einer Skala von Null bis Zehn im Minusbereich“. Agnes bezeichnet Lena entsetzt als Niemand, was Lena auf eigene Weise beantwortet: Sie sei tatsächlich ein Niemand, aber ein Niemand mit eigener Meinung.

Daraufhin steigt Lena in Agnes’ Hierarchie vom Niemand zum Miststück auf, während Lena in Tränen ausbricht. Sind es Tränen der Liebe? Oder Tränen des Hasses? Beides: Liebe hinterlässt Beulen im Kopf, die eines Tages Eiter absondern. Übrig bleibt die Sehnsucht nach dem Besseren; nach ehrlichen Männern und dankbaren Kindern. Lena stellt fest, dass sich ihre Träume von westlichem Glück als steuerlos an ihren Augen vorbeisegelndes Schiff der Illusionen entpuppten: Der Westen sei keinen Deut besser als der von orthodoxer Prüderie vereinnahmte Osten. „Das greise Europa gehört ins Altersheim“, kommentiert sie ihre Eindrücke.

Ausgerechnet jetzt versucht Laura, die arglose Lena in ein libidinöses Abenteuer mit Alexander eintauchen zu lassen: „Dunkle Unterwäsche ist besser, weil er so ein Ästhet ist“, empfiehlt sie der Haushälterin und geht einen Schritt weiter. „Ich sterbe, und du erbst meinen Platz“, kündigt sie an.

Hinter den markigen Worten steckt mehr. Auf der Zielgeraden ihres Lebens gibt sie Lena einen Rat: „Du holst das Leben nach, das mir geraubt wurde“, sagt sie – wenn das Leben sich weigere, müsse man es zwingen. Sie prophezeit Lena, keine Angst mehr zu haben und stark zu sein, Männer zum Dessert zu verspeisen und Agnes erziehen zu können: „Ich habe mich nicht in dir geirrt!“ Schließlich stirbt Alexander bei einem Unfall, bevor das Publikum seine Rolle hätte kennen lernen können – nur eine von zahlreichen makaber-mystischen und doch aus dem Leben gegriffenen Begebenheiten der „zweiten Frau“. Agnes malt sich ihren Traummann aus, Laura blickt dem Tod ins Auge und Lena regelt den Alltag: Drei Frauen, drei Temperamente, drei Philosophien – und ein Leben.

Die Badische Landesbühne feierte ein in jeder Hinsicht würdiges Comeback. Eines, das die Buchener Zuschauer mit ebenso würdigem Applaus feierten. Und das verdient: Sowohl die Leistungen der Darsteller als auch der starke Plot und die einfallsreiche Requisite der Inszenierung Evelyn Nagels ließen nichts zu wünschen übrig.

Sie schenkten dem Publikum einen nachdenklichen, stellenweise von herber Situationskomik, aber fortlaufend spritzigen Dialogen bestimmten Abend.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.10.2020