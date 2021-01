Wolfgang Schwab verabschiedet

Buchen.Auf eine über 40-jährige Betriebszugehörigkeit bei den Stadtwerken Buchen kann Wolfgang Schwab zurückblicken, der zum 1. Januar dieses Jahres seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat. Bei der Verabschiedung würdigte Bürgermeister Roland Burger im Beisein von Geschäftsführer Andreas Stein das langjährige Engagement.

Am 1. Juni 1981 angefangen

Der gebürtige Unterneudorfer erlernte von 1972 bis 1976 den Beruf des Werkzeugmachers beim Odenwälder Kunststoffwerk (OKW) in Buchen. Anschließend war er mehrere Jahre bis 1981 als Installateur bei den Firmen Mudau-Installation und Millitzer Haustechnik tätig, lediglich unterbrochen von der Zeit des Grundwehrdienstes zwischen 1979 und 1980. Seine Beschäftigung bei den Stadtwerken Buchen nahm Wolfgang Schwab am 1. Juni 1981 auf. „Durch seine Fachkompetenz, seine Gewissenhaftigkeit und seinen unermüdlichen Einsatz hat er allseits große Anerkennung und Wertschätzung erworben. Wolfgang Schwab erledigte seine Aufgaben stets mit ausgeprägtem Sachverstand, großer Einsatzfreude und weitreichender Umsicht“, würdigten die Anwesenden für das ganze Team der Stadtwerke. Dies betonte auch Buchens Bürgermeister in seiner Ansprache. „Noch vor wenigen Monaten feierten wir gemeinsam das 40-jährige Dienstjubiläum von Wolfgang Schwab und das ist schon etwas Besonderes in der heutigen Zeit,“ stellte Burger heraus. Als Schwab 1981 bei den Stadtwerken angefangen habe, sei das „Buchener Gaswerk“ noch in der Hollergasse angesiedelt gewesen. Seither gab es große Veränderungen.

„Wolfgang Schwab wurde in seiner knapp 41-jährigen Betriebszugehörigkeit quasi ein Teil der DNA der Stadtwerke“, lobte der Bürgermeister. Schwab habe den enormen Wandel der Stadtwerke zu einem großen Dienstleistungsunternehmen miterlebt und mitgestaltet, so Burger, der auch Schwabs privates Engagement lobte. Besonders in der Kommunalpolitik, in der er bereits seit 1999 als Gemeinderat zum Wohle der Stadt Buchen tätig ist, aber auch in seinem Heimatort Unterneudorf, wo er seit 2009 Ortsvorsteher ist.

Der Geschäftsführer der Stadtwerke, Andreas Stein, schloss sich dem Dank an und übergab Schwab namens der Belegschaft unter anderem ein Fotobuch zur Erinnerung. Abschließend bedankte sich auch die Betriebsratsvorsitzende Beatrice Herold für den Einsatz von Wolfgang Schwab und wünschte dem neuen Ruheständler für den weiteren Lebensweg alles Gute. Auch Bernhard Ackermann als Personalchef der Stadt Buchen, sowie die Abteilungsleiter der Stadtwerke schlossen sich den guten Wünschen an.

