Wolf war in Limbach unterwegs

Neckar-Odenwald-Kreis.In der Gemeinde Limbach wurden am Montag Fotos von einem Tier gemacht worden, das die Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) am Dienstag eindeutig als Wolf identifiziert haben. Ob der Wolf sich noch in der Region aufhält oder weitergezogen ist (Wölfe legen bis zu 60 Kilometer an einem Tag zurück), lässt sich laut den Experten nicht sagen.

Beobachtungen melden

Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Kreise wurden über den aktuellen Nachweis informiert und aufgefordert, eventuelle Beobachtungen an die FVA in Freiburg zu melden: info@wildtiermonitoring.de oder 0761/4018274.

Der Neckar-Odenwald-Kreis liegt außerhalb der Förderkulisse Wolfsprävention (Nordschwarzwald). Vor etwas über einem Jahr konnte dort ein Wolf nachgewiesen werden. Vermutlich dasselbe Tier wurde wenige Tage später an der A 6 überfahren.

