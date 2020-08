Wöchentliche Ankündigung

Buchen.Im Mehrgenerationenhaus finden unter Einhaltung des eigens für das Haus erstellten Hygienekonzepts und der erforderlichen Abstandsregeln verschiedene Aktivitäten statt. Entgegen der sonstigen Handhabung müssen derzeit Anmeldungen für alle Angebote erfolgen. Diese sind bei Koordinatorin Ingrid Scheuerer, per Telefon unter 0160/97986048 oder 06281/5656637 sowie per E-Mail an scheuerer@diakonie-nok.de, möglich. Das gewohnte viermonatige Programm kann unter den derzeitigen Bedingungen nicht erstellt werden. Stattdessen werden die Termine vorerst wöchentlich veröffentlicht.

Dienstag, 4. August: 10 Uhr „Kochen & zusammen sein“; Line-Dance für Anfänger und Fortgeschrittene am Nachmittag und am Abend; 14 Uhr Gartentreff.

Mittwoch, 5. August: 10 bis 10.45 Uhr und 11 bis 11.45 Uhr Line-Dance für Kinder im Rahmen des Ferienprogramms; 13.30 Uhr Kaffeetreff.

Donnerstag, 6. August: 9 bis 12 Uhr Ferienprogramm Basteln mit Speckstein; 14 Uhr Spielenachmittag; 18 Uhr offenes Singen.

Freitag, 7. August: 15 bis 18 Uhr kreatives Arbeiten mit den „Basteltanten“, der Unterstand im Garten wird verschönert; 15 Uhr Basteltreff für Jung und Alt (mit Tetrapack). Anmeldung zum Basteltreff bei Sieglinde Anton, Telefon 0151/50183211.

Sonntag, 9. August: 11 Uhr Interessensgruppe „Buchen vegan“ trifft sich, Kontaktaufnahme, Telefon 06281/563221. Die Teilnehmerzahl der Veranstaltungen ist derzeit auf 20 Personen begrenzt.

