Wo die Pesttoten von 1635 begraben wurden

Buchen.In Zeiten der Corona-Krise ist alles anders. So muss in diesem Jahr auch das Rochus-Fest der St. Owald-Gemeinde auf eine etwas andere Art stattfinden. Die Rochus-Prozession geht auf ein Gelübde zurück, das die Buchener nach der Pestepidemie während des Dreißgjährigen Krieges ablegten, bei der nach zeitgenössischen Berichten im Jahr 1635 – während der Schwedenzeit – 1300 Angehörige der Bürgerschaft ihr Leben verloren.

Viele Pestopfer wurden am Friedhof bei der Kreuzkapelle begraben. Diese gehört zu den weniger bekannten Sakralgebäuden der Stadt. Ermutigt durch die große Resonanz bei der Öffnung der Abt-Bessel-Kapelle am Fronleichnamstag hat sich nun der Frauenbund Buchen dafür eingesetzt, dass am Sonntag, 19. Juli – Rochustag ist eigentlich im August, er wird seit einiger Zeit in Buchen aber im Juli gefeiert – die Kreuzkapelle von 10 bis 16 Uhr für interessierte Besucher geöffnet ist. Die Kapelle ist im Jahreslauf nur an wenigen Terminen für gottesdienstliche Veranstaltungen offen. Zeitweise war sie auch Gottesdienstort der altkatholischen Gemeinde Heidelberg.

Die Kapelle Zum Heiligen Kreuz ist ein barocker Saalbau, errichtet im Jahr 1704, mit einer teilweise wesentlich älteren Innenausstattung. Bemerkenswert ist die Skulptur des Kreuzschleppers am Zugang zur Kapelle, die vom Beginn des 17. Jahrhunderts stammt.

Beim Besuch der Kapelle müssen die Abstandsregeln und Sicherheitsvorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beachtet werden – es werden jeweils nur acht Personen gleichzeitig in die Kapelle eingelassen, diese müssen Masken tragen, die Hände desinfizieren und es werden ihre Namen und Telefonnummern notiert. Den Großteil der Besuchszeit wird Stadtführerin und Frauenbundsmitglied Annemie Kaiser anwesend sein und Fragen der Besucher beantworten (eine Führung ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich).

