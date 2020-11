„Wir verkaufen keine Anlagen an der Haustüre“

Neckar-Odenwald-Kreis.Mehrere Bürger meldeten sich in den letzten Wochen bei der Energieagentur Neckar-Odenwald (EAN): Es gab „Hausbesuche“ eines Anbieters von Photovoltaik -Anlagen (PV) und man wisse nicht, ob das im Auftrag der EAN geschehe.

Dazu erklärt Uwe Ristl von der EAN: „Wir gehen definitiv nicht von Haus zu Haus und verkaufen PV-Anlagen. Unser Job ist die qualifizierte Beratung, wir verkaufen nichts, sondern empfehlen, sich bei regionalen Anbietern und Handwerksbetrieben Angebote geben zu lassen“.

Man sei sich aber bei der EAN darüber im Klaren, dass jede Firma, auch außerhalb des Kreises, in die Kundenakquise gehen könne, um Anlagen zu verkaufen, sofern man sich an die gesetzlichen Bestimmungen halte. Allerdings sollten, so sein Appell, „fremde Firmen“ nicht mit der EAN in Verbindung gebracht werden.

Die EAN will die erneuerbaren Energien nach vorne bringen – deshalb läuft seit Oktober die kreisweite „Photovoltaik-Initiative für Privathäuser“. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden finden Informationsveranstaltungen statt. EAN-Fachleute stehen für individuelle und kostenlose Beratungsgespräche zur Verfügung (Informationen unter www.eanok.de, Telefon 06281/9060). Man prüfe auch Angebote von Anbietern, so die EAN. Bei einer Beispielrechnung mit einer Eigenstromnutzung von über 60 Prozent solle man misstrauisch werden.

Im Übrigen gelte der Grundsatz, dass man Haustürgeschäfte innerhalb von 14 Tagen widerrufen könne.

