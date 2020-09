Wimpina-Figur ziert den Brunnen vor dem Rathaus

Buchen.Im Brunnen auf dem Wimpinaplatz wurde eine Skulptur von Konrad Koch Wimpina aufgestellt. Damit würdigt die Stadt Buchen den aus Buchen stammenden Geistlichen und Wohltäter. Die Figur soll am 3. Oktober gesegnet werden.

Die Wimpinafigur ist 1,70 Meter groß und steht auf einem Sockel von insgesamt 64 Zentimeter Höhe. Sie besteht aus Dietenhaner Mainstandstein und ist in der Bildhauerwerkstätte Bernhard in Buchen entstanden. 2020 jährt sich der Geburtstag von Konrad Koch, genannt Wimpina, zum 560. Mal. Aus diesem Grund hatte Alt-Bürgermeister Josef Frank angeregt, dem verdienten Buchener Bürger ein Denkmal zu setzen.

An Grabplatte orientiert

Als Ort dafür kam für ihn nur der Wimpinaplatz vor dem Rathaus infrage. So entstand die Idee, eine Wimpinafigur in der Mitte des Brunnens aufzustellen. Die Gestaltung der Sandsteinfigur sollte sich an der Darstellung Wimpinas auf der Grabplatte in der Stadtkirche orientieren. Vier Steinmetze beteiligten sich an der Ausschreibung. Den Zuschlag erhielt die Bildhauerwerkstätte Bernhard. Die Nettokosten der Figur werden mit Mitteln aus dem europäischen Leader-Programm zu 60 Prozent gefördert.

Konrad Koch wurde um 1460 entweder im heutigen Bad Wimpfen oder in Buchen geboren. Er wuchs in Buchen auf und nannte sich später nach dem Herkunftsort seiner Eltern „Wimpina“. Er studierte in Leipzig und erwarb dort den Magister der Schönen Künste.

Er promovierte zum Doktor der Philosophie und wurde zum Dekan der Artistenfakultät ernannt. Für ein Semester bekleidete er das Amt des Rektors der Universität Leipzig sowie drei Jahre lang das Amt des Vizekanzlers seiner Fakultät. Im Jahr 1495 wurde Wimpina in Würzburg zum Subdiakon, ein Jahr darauf in Merseburg zum Priester geweiht. Im Jahr 1503 promovierte er in Theologie.

Kurfürst Joachim I. von Brandenburg berief im Jahr 1505 Wimpina nach Frankfurt/Oder, um dort eine Landesuniversität zu errichten, die spätere „Viadrina“. Wimpina war deren Gründungsrektor. Nach dem Ausbruch der Reformation verteidigte der ehemalige Buchener Bürger in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Vorlesungen und Predigten den althergebrachten Glauben.

Er nahm im Jahr 1530 am Reichstag in Augsburg teil und legte gemeinsam mit anderen Theologen die „Confutatio“, eine Gegenschrift zur evangelischen „Confessio Augustana“, vor. Wimpina starb am 16. Juni oder 17. Mai 1531 im Kloster Amorbach. Sein Grab befindet sich in der Stadtkirche St. Oswald in Buchen.

Im Jahr vor seinem Tod überschrieb Wimpina sein Vermögen der Stadt Buchen. Das Stiftungsvermögen wurde in den damals bestehenden sogenannten „Faktoreifonds“ der Stadt eingebracht. Dies umfasste 8400 Gulden und mehrere Immobilien. Die Erträge dieser Stiftung sollten für mildtätige Zwecke verwendet werden.

So sollten unter anderem jährlich acht arme Leute aus Buchen 15 Gulden erhalten, jährlich zwei arme Jungfrauen je 20 Gulden als Mitgift, damit sie heiraten konnten, und ebenfalls 20 Gulden gingen an Studenten aus Buchen, die in Frankfurt/Oder studierten.

Der Buchener Schulmeister sollte eine Aufbesserung seiner Besoldung bekommen und dafür begabte Kinder umsonst unterrichten. Zudem sollte die Stiftung arme Kinder und arme Leute in unterschiedlichen Notlagen unterstützen.

Der Faktoreifonds legte Wimpinas Vermögen gewinnbringend an. So erhielten unter anderem die Städte Berlin, Cölln an der Spree, Erfurt, Heilbronn, Esslingen und Schweinfurt Darlehen aus Buchen. Wie die ehemalige Stadtarchivarin Gertrud Trunk herausfand, löste Schweinfurt das Darlehen erst nach 200 Jahren Laufzeit im Jahr 1739 ab. Durch die Inflation im Jahr 1923 wurde das Geldvermögen des Faktoreifonds weitgehend aufgezehrt. Er wurde im Jahr 1936 mit dem Kieser’schen Armenfonds vereinigt. Dieser wurde im Jahr 1960 aufgehoben. Sein geringes Restvermögen wurde dem Spitalfonds zugeführt, der heute noch besteht.

Segnung

Die neue Figur in dem Brunnen wird am 3. Oktober im Rahmen einer kleinen Feier gesegnet und offiziell an die Öffentlichkeit übergeben. mb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020