„Wiebke“ hat ganze Arbeit geleistet

Vor 30 Jahren ereignete sich in Deutschland die erste überregionale Windwurfkatastrophe. Forstdirektor a.D. Joachim Bernhardt, damals Leiter des Staatlichen Forstamtes Buchen, erinnert daran.

Buchen. Im ersten Quartal 1990 fegten mehrere Stürme, die Spitzengeschwindigkeiten bis 160 Kilometer pro Stunde erreichten, über Südwestdeutschland hinweg. Ein Schwerpunkt war der badische Teil des Odenwaldes, so auch der ehemalige Bezirk des Forstamtes Buchen. Der Name des letzten Sturmes war „Wiebke“. Und dieser Sturm hatte ganze Arbeit geleistet. Sämtliche Waldflächen waren mehr oder weniger schwer getroffen worden, sei es durch flächiges Abrasieren von Fichtenbeständen oder mit Einzelwürfen in Mischbeständen. Kein Wald konnte mehr betreten werden, Holz lag kreuz und quer, alle Waldwege waren zugeworfen und unpassierbar.

Die Aufarbeitung der Sturmwurfhölzer im Forstbezirk Buchen dauerte bis in den Herbst 1992. Danach konnte eine ziemlich genaue Bilanz gezogen werden über die Höhe der Schäden. In der Summe wurden über alle Waldbesitzarten 358 000 Festmeter Holz geworfen, davon 214 000 im Kommunalwald, 54 000 im Staatswald und 90 000 im Privatwald. Das war bei einigen Waldbesitzern mehr als das zehnfache des planmäßig jährlichen Holzeinschlags. Der Holzvorrat verringerte sich durchschnittlich um über 50 Festmeter pro Hektar.

Teilweise entstanden riesige Kahlflächen, so gab es im Staatswald eine Fläche von 70 Hektar am Stück, im Stadtwald Buchen waren es in der Summe etwa 250 Hektar, im gesamten Forstbezirk über 500 Hektar.

Die Holzernte und die Aufräumarbeiten wurden bewältigt unter der Planung und Leitung des Forstamtes Buchen. Das Forstpersonal wurde verstärkt durch Umsetzung von Förstern und Waldarbeitern aus Gegenden ohne nennenswerte Sturmschäden, zum Beispiel dem Nordschwarzwald. Eingesetzt wurden auch Unternehmer aus nah und fern.

Aus skandinavischen Ländern

Vielfach kamen diese aus den skandinavischen Ländern. Insgesamt waren, ohne die vielen betroffenen Privatwaldbesitzer, über 100 deutsche und ausländische Waldarbeiter beschäftigt. Erstmalig zu sehen waren auch die in der Gegend völlig unbekannten skandinavischen Holzerntemaschinen, damals noch Prozessoren genannt, die in kurzer Zeit zu Vollerntern weiterentwickelt wurden. Sämtliche Forstarbeiten im Forstbezirk Buchen sind ohne größere Unfälle abgewickelt worden. Auch alle Mitarbeiter des Forstamtes stellten sich loyal der ungeheuren Verantwortung.

Wie man sich unschwer vorstellen kann, entwickelte sich bei dem großen Überangebot an Holz der Markt so, dass die Verkaufstätigkeit gegen Null ging. Als Besonderheit wurden daher für Stammholz aus dem Staatswald ein großes Trockenlager beim Roßhof mit etwa 5000 Festmeter errichtet, für städtisches Holz zwei Nasslager. Eines befand sich im Waldgebiet „Heuchel“ oberhalb des Hollersees, dessen Wasser zum Besprühen des Holzlagers genutzt wurde, das zweite lag am Stürzenhardter Brücklein. Insgesamt wurden 37 000 Festmeter bestes Stammholz mit Wasser konserviert. Zur Beifuhr des Holzes wurden in Oslo rekrutierte Kranwagen und Fahrer verpflichtet. Der Erlös dieses Holzes wurde unter anderem zur Einrichtung der städtischen Bücherei verwendet.

Parallel zur Holzernte räumte man die zerstörten Waldflächen auf. Im Herbst und Frühjahr wurden diese Flächen planvoll wieder aufgeforstet. Dies ging auch nur mit dem Einsatz von Unternehmern und anderen Personen, mit den eigenen Kräften wäre das nie zu schaffen gewesen. Es wurden Millionen von Forstpflanzen gepflanzt. Eine bewährte und zuverlässige Pflanzschule aus Norddeutschland konnte den enormen Bedarf an jungen Pflanzen kontinuierlich abdecken. Vielfach wurden um die neuen Kulturen Schutzzäune gegen das Wild errichtet. Den privaten Jägern muss auch im Nachhinein Respekt gezollt werden, haben sie doch die Maßnahmen, die ihnen teils Verzicht der Bejagungsflächen sowie Arbeit und Zeit abverlangten, mitgetragen.

Die Aufräumarbeiten und die Wiederaufforstungen wurden begleitet von routinemäßigen Inspektionen der vorgesetzten Forstbehörde, der Forstdirektion Karlsruhe. Dies, um die neuesten Erkenntnisse zur Sturmholzaufarbeitung zu gewährleisten, aber auch zur Kontrolle des enorm großen Umfanges an staatlichen Fördergeldern. Zum Beispiel gab es Gelder für die Wiederaufforstung mit geeigneten Baumarten in Millionenhöhe.

Über Sachstand informiert

Die Besitzer der vom Forstamt betreuten Wälder wurden laufend über den Stand der Arbeiten informiert. Mit Pressemitteilungen des Forstamtes wurde auch die Öffentlichkeit permanent auf dem Laufenden gehalten.

Nicht mehr viel zu sehen

Dreißig Jahre nach der damaligen Sturmwurfkatastrophe sind die damaligen Schäden in den hiesigen Wäldern fast nicht mehr zu sehen. Nur damals Dabeigewesene wissen noch, wo die Schwerpunkte der damaligen Sturmschäden waren. Das Meiste, das damals geplant wurde, ist gelungen. Es gab aber auch, wie bei allen Krisen dieses Umfanges, Fehler. Interessant ist noch folgendes: Bei einer überregionalen Dienstbesprechung der Forstbehörde wurde seitens eines Klimaforschers davor gewarnt, dass die Forstwirtschaft innerhalb der nächsten zehn Jahre mit einem weiteren Sturm dieser Größenordnung rechnen könne. Und er hatte Recht: Genau neun Jahre danach, 1999, fegte der Sturm Lothar über den Süden hinweg. Der Schwerpunkt lag diesmal im Schwarzwald und in Frankreich, der hintere Odenwald blieb weitgehend verschont.

Ein Blick in die Zukunft: Der Klimawandel wird auch der Region Stürme, vermehrte Trockenheit und ansteigende Temperaturen bringen, Waldschäden verursachen und die Forstbehörden und Waldbesitzer mit neuen Herausforderungen konfrontieren.

