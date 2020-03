Wie kann der Sohn Gottes weinen?

Buchen.Um in dieser nicht einfachen Zeit mit den Gläubigen in Verbindung zu bleiben, gibt es in der Seelsorgeeinheit Buchen zu jedem Sonn- und Feiertag einen „Geistlichen Impuls“. Dieser zum fünften Fastensonntag (zu Bibelstelle Joh 11, 1-45) ist von Kaplan Julian Donner.

„Leben bricht sich Bahn. Mich hat das heutige Evangelium schon als Kind fasziniert, nicht nur weil es eine Wundergeschichte ist. Sondern weil Jesus weint, das hat nicht in mein Weltbild gepasst, wie kann den der Sohn Gottes weinen?

Jesus trauert um seinen Freund und da bricht es förmlich aus ihm heraus, er weint. Als Kind war es für mich unbegreiflich, aber im Laufe der Jahre wurde es mir aber immer deutlicher. Gott leidet mit uns Menschen, in Jesus hat er unser irdisches Leben geteilt. Wenn ich Menschen in Trauerphasen begleite, kann ich genau das Zusagen. Gott ist mit Ihnen, er begleitet sie und geht Ihnen voran. Jesus lässt es aber nicht bei seiner Trauer bewenden, er ruft Lazarus aus der Grabhöhle, aus dem Dunkel des Todes heraus und schenkt ihm Leben. In den Wochen der Fastenzeit bereiten die Christen sich auf das kommende Osterfest vor. Die Botschaft die der Evangelist Johannes uns hier vor Augen stellt ist die Botschaft von Ostern. Gott schenkt euch in Jesus neues Leben. Es begleitet euch in allen Momenten eures Lebens und es lässt ihn nicht unberührt, wie es euch geht.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Gottes Segen und die Freude beim Entdecken des neuen Lebens in der aufblühenden Natur.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020