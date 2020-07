Wichtiges Rüstzeug für die weitere Laufbahn erworben

Hettingen.Nach anstrengenden Wochen und unter in diesem Jahr besonderen Bedingungen in der Prüfungsvorbereitung, durften sich die Neuntklässler der Baulandschule über den erfolgreichen Abschluss ihrer Prüfungen freuen. Schulleiter Jochen Köpfle gratulierte in einer kleinen Entlasszeremonie unter freiem Himmel allen Absolventen zum bestandenen Hauptschulabschluss.

Einige Prüflinge haben bereits einen Lehrvertrag in der Tasche, andere gehen auf weiterführende Schulen, um dort einen mittleren Bildungsabschluss abzulegen. „Die erworbenen Kompetenzen sind ein wichtiges Rüstzeug für die weitere Laufbahn“, so der Rektor. Er bedankte sich bei den Klassenlehrern Rico Stahl und Klaus Linhart sowie bei allen weiteren Lehrern für ihre erfolgreiche pädagogische Arbeit.

Ein weiterer Dank galt, stellvertretend für alle Eltern, dem anwesenden stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden Otto Kern, der in seiner Ansprache auch die Glückwünsche des Schulträgers überbrachte. Die sehr guten Prüfungsergebnisse und die bereits bestehenden Lehrverträge zeigen laut Kern sehr deutlich, dass die Absolventen der Baulandschule alle Möglichkeiten für eine erfolgreiche Zukunft haben und sich die Schule immer wieder als zuverlässiger und leistungsstarker Experte in der Bildungslandschaft erweist.

In seiner Ansprache gratulierte auch der Klassenlehrer Rico Stahl den Absolventen zur bestandenen Prüfung und wünschte allen eine erfolgreiche Zukunft und die nötigen guten Begleiter an ihrer Seite.

Folgende Schüler haben die Prüfung nach der 9. Klasse bestanden: Jonas Braun (Stürzenhardt), Felix Fadler (Buchen), Niklas Fischer (Hüngheim), Meik Gunt (Buchen), David Haas (Schloßau), Paul Hemberger (Götzingen), Adrian Kern (Buchen), Sebastian Kern (Hettingen), Jan Kirchgeßner (Buchen), Justin Kübler (Buchen), Niklas Stephan (Buchen), Methean Yalcin (Hettingen), Simge Acun (Hettingen), Esra Aydin (Hettingen), Maya Felgendreher (Hettingen), Lilli Fink (Hardheim), Nadine Gerlach (Eberstadt), Maren Krämern (Eberstadt), Theresa Schmidt (Hainstadt), Lena Semler (Buchen), Erika Werwein (Hettingen).

