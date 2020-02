Wetter hielt Narren nicht vom Feiern ab

Hainstadt.Wettermäßig war kein Unterschied zum vergangenen Jahr festzustellen: 2019 gab es beim Umzug im Hainstadt Regen, und das war auch 2020 wieder so. Stimmungsmäßig war aber auch kein Unterschied festzustellen: Die war 2019 sehr gut, und das war auch 2020 wieder so. Zuschauer und Akteure ließen sich die Umzugslaune nicht verderben. Und so zog am Dienstag wieder ein bunter und närrischer Gaudiwurm durch Heescht!

Buntes Treiben

Obwohl, man darf jetzt auch nicht ungerecht sein: So richtig geschüttet hat es erst nach dem Umzug. Während des Narrenzugs nieselte es; also kein Wetter, das Narren abhält. Schon gar nicht vom Feiern. Und auch nicht vom Zuschauen, und so waren doch viele Zuschauer gekommen, um sich das bunte Treiben anzuschauen. Zu sehen gab es da die Abordnungen der gastgebenden FG „Heeschter Berkediebe“, die Elferratsfrauen als „Bär(kee Diebe)“, die Kinder- und Jugendgruppe der Feuerwehr unter dem Motto „Wilder Westen“, die Strohbärgruppe der Trommelgruppe Hainstadt, die Jazz-Gymnastik als „Emojis“, TSF Own Steps war als „Die Kaiserin von China“ unterwegs, Mitarbeiter der Firma Schüßler als „Moderne Piraten“, die Spvgg. Hainstadt als „Raumpatrouille Odol 1“. Auf dem Zettel standen weiter ebenfalls die Spvgg. Hainstadt (TSG) als Wikinger sowie deren Show-Ensemble mit „Superhelfen“, die Anonymen mit „Made in Heescht“ und den Abschluss bildete die Jugendgruppe Altheim, die zügig als „Rennfahrer“ unterwegs waren.

