Wertvolle Hilfe geleistet

Götzingen/Rinschheim.Zu einem Treffen aus erfreulichem Anlass kam es dieser Tage bei der Limes-Freizeitanlage auf dem Lausenberg in Rinschheim. Die Organisatoren des „Help!-Festivals“ trafen sich mit den Verantwortlichen des Vereins „Help! Sommermärchen-Team“ und den Spendenempfängern, die aufgrund des erfolgreichen Benefiz-Open-Air-Events unterstützt werden. Martina Öppling resümierte namens des Vereins kurz die für viele Besucher und Verantwortliche mit Gänsehaut-Feeling verbundenen Konzertabende vor einigen Wochen. Der erfolgreiche Verlauf des Events ermöglichte dem Verein eine Unterstützung von jeweils 5000 Euro für die Familie der von Geburt an schwerbehinderten und pflegebedürftigen kleinen Lynn aus Göttingen sowie den Projekt-Koordinatoren des Waisenprojektes der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach in Bukkumi/Uganda, Mirjam Biermeister und Florian Bauer. Eine Spende in Höhe von 1000 Euro ging an die Vereine Rinschheims für die tatkräftige Unterstützung im Rahmen des Events. Alle drei Spendenempfänger zeigten sich erfreut und angetan von dieser Zuwendung, bedankten sich und verwiesen darauf, welch wertvolle Hilfe sie in allen drei Fällen bedeutet.

Bei der Scheckübergabe wurden noch zwei interessante und für die Mitglieder sowie Unterstützer des „Help!“-Vereins erfreuliche Neuigkeiten bekannt. Der Verein organisiert gemeinsam mit dem Männergesangverein Altheim am 5. Januar 2020 in der neu renovierten Pfarrkirche in Rinschheim ein Weihnachtskonzert. Und für die Musiker und Organisatoren des Benefiz-Konzertes wird eine Fahrt nach Berlin geplant, die mit Unterstützung des Bundestagsabgeordneten Alois Gerig voraussichtlich im Frühjahr 2020 organisiert werden soll. jm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019