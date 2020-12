Wertstoffhöfe bleiben geöffnet

Buchen/Mosbach.Die Wertstoffhöfe in Buchen (Entsorgungszentrum Sansenhecken), Mosbach (Firma Inast) und Hardheim (DRK) haben trotz der verschärften Corona-Schutzmaßnahmen geöffnet, ebenso das Verwaltungsgebäude in Buchen. Alle Personen müssen eine Maske tragen. Es dürfen maximal zwei Personen in einem Fahrzeug sein. Es gilt eine Zugangsbeschränkung von maximal fünf Fahrzeugen gleichzeitig auf dem Wertstoffhof. Alle Personen achten auf den Mindestabstand von 1,5 Metern, auch beim Befüllen der Container.

Mit Wartezeiten ist zu rechnen. Währenddessen darf das Fahrzeug nicht verlassen werden. Der Rückstauraum bei Warteschlangen ist begrenzt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit werden Fahrzeuge abgewiesen, wenn der Rückstau in die öffentliche Zufahrtsstraße reicht oder die gewerblichen Anlieferungen erheblich gestört würden. Vor diesem Hintergrund appellieren die Verantwortlichen der KWiN, nur absolut notwendige Entsorgungsfahrten durchzuführen. Die Sperrmüllmarken 2020 und der Berechtigungsnachweis 2020 gelten bis einschließlich Samstag, 23. Januar.

Die Entsorgungsanlagen sind zum Jahreswechsel wie folgt geöffnet (alle Angaben vorbehaltlich weiterer Verschärfungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen):

Wertstoffhof Buchen: Heiligabend, 24. Dezember, sowie an Silvester, 31. Dezember, geschlossen. Montag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember, geöffnet, Samstag, 2. Januar, geschlossen. Die Schadstoffannahme ist am Mittwoch, 30. Dezember, von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr, Montag und Donnerstag ist jeweils bis 17.30 Uhr geöffnet. Diese Öffnungszeiten gelten nur für Kleinanlieferungen am Wertstoffhof Buchen. Gewerbliche Anlieferungen, auch für die Deponie, nur Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr.

Wertstoffhof Mosbach: Heiligabend, 24. Dezember, sowie an Silvester, 31. Dezember, geschlossen, Montag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember, geöffnet, Samstag, 2. Januar, geschlossen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr, samstags von 8.30 bis 12 Uhr. Am Montag und am Donnerstag ist jeweils bis 18 Uhr geöffnet.

Wertstoffhof Hardheim: Heiligabend, 24. Dezember, sowie an Silvester, 31. Dezember, geschlossen, Samstag, 2. Januar, geöffnet. Öffnungszeiten: Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr und Samstag von 10 bis 11.30 Uhr.

Alle Öffnungszeiten sind im Entsorgungskalender von AWN und KWiN zu finden. Fragen beantwortet die KWiN unter Telefon 06281/9060.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020