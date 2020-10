Werke von Gertrude Reum zu sehen

Buchen.Das Bezirksmuseum Buchen ist am Sonntag, 1. November, letztmals geöffnet vor der vom Land verordneten Schließung der Freizeiteinrichtungen (vorerst bis Ende November). Neben den Dauerausstellungen sind auch die Sonderausstellungen im Steinernen Bau damit zum letzten Mal zu besichtigen.

Das Museum zeigt im Erkerzimmer einen Rückblick auf das Werk von Gertrude Reum. Die bedeutende Künstlerin starb vor fünf Jahren; das Museum besitzt rund 20 Arbeiten aus allen Werkphasen von Gertrude Reum.

Porträts jüdischer Buchener

Zum überhaupt erst zweiten Mal ist auch die Sonderausstellung „Kurz stillhalten, bitte! – Porträtaufnahmen jüdischer Menschen von Karl Weiß“ im Audienzsaal zu sehen. Die Ausstellung zeigt 25 Porträts und Gruppenaufnahmen jüdischer Buchener aus den 1920er und 1930er Jahren, die zusammen mit elf Erläuterungstafeln einen Einblick in das Zusammenleben der Menschen mit unterschiedlichen Religionen in der Zwischenkriegszeit geben, bevor der Nationalsozialismus das jüdische Leben in Buchen auslöschte.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020