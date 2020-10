Wer etwas von früher wissen will, fragt sie um Rat

Götzingen.Ein Jahrhundert auf Erden verbringen zu dürfen ist schon etwas Besonderes. Den 100. Geburtstag in bemerkenswerter geistiger Frische erleben zu dürfen, ist gar ein großes Geschenk des Schöpfers. Erna Kaidel, geborene Link, ist das vergönnt. Sie erblickte am 1. November 1920 in Götzingen das Licht der Welt, also in dem Jahr, in dem der Versailler Friedensvertrag in Kraft trat. In diesen zurückliegenden 100 Jahren erlebte sie den Untergang des Kaiserreichs, den Zweiten Weltkrieg, die Währungsreform, das Wirtschaftswunder, die Mondlandung, Deutschlands Wiedervereinigung und eine Jahrhundertwende oder auch epochale Veränderungen wie die Einführung von Radio oder Fernsehen sowie die Entwicklung von Handy, Internet und gar die Digitalisierung mit.

Pflichtjahr absolviert

Die Jubilarin, Tochter des Maurermeisters Ludwig Link und Ehefrau Josefine (geborene Volk), erlebte ihre Kinder- und Schulzeit zusammen mit zwei jüngeren Brüdern. Nach der achtjährigen Volksschulzeit absolvierte sie das damals für Mädchen vorgeschriebene Pflichtjahr bei einer Geschäftsfamilie in Buchen und trat anschließend eine Stelle als Haushaltshilfe in der „Unteren Mühle“ in Götzingen bei Familie Biemer an. 18-jährig zog es sie in die Fremde, und im Jahr 1938 wechselte sie in einen Bäckereihaushalt nach Mannheim. Bei Kriegsbeginn 1939 musste die Jubilarin wieder zurück in die Heimat, um ihre Eltern bei der Haus-, Garten- und Feldarbeit zu unterstützen. 1940 verstarb ihr jüngerer Bruder an den Folgen einer Angina, 1942 fiel ihr älterer Bruder im Krieg.

Im Rahmen eines Heimaturlaubs ihres Bruders Ernst lernte sie dessen Kameraden Hans Kaidel kennen, ihren späteren Ehemann. Nach dessen Rückkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft feierten die beiden im Mai 1947 Hochzeit und bezogen eine Wohnung im Haus der Brauteltern. Während die junge Ehefrau weiterhin mit den Eltern in Haus und Garten sowie beim Unterhalt von Haustieren aktiv war, fand Hans Kaidel bei verschiedenen Unternehmen in der Umgebung Beschäftigung als Mechaniker und Kraftfahrer. 1949 erblickte dann Tochter Renate das Licht der Welt, es wurde lebhaft im Haus, und es war nie langweilig in dem Doppelhaushalt.

Nachdem ihr Vater 1962 verstorben war, musste Erna Kaidel 1968 einen weiteren schweren Schicksalsschlag verkraften. Völlig unerwartet verstarb ihr Ehemann, und sie musste nun allein die Verantwortung tragen, zumal auch ihre Mutter pflegebedürftig war. Ein neuer und wieder hoffnungsvollerer Lebensabschnitt begann für sie mit der Hochzeit ihrer Tochter im Jahr 1968, da mit dem Einzug des Schwiegersohns auch wieder ein Mann im Haus war. Mit der Geburt ihrer beiden Enkelsöhne, deren Betreuung sie tagsüber gerne übernahm, wurde zwar die Arbeit wieder etwas mehr, doch die Freude, deren Heranwachsen – und später auch der beiden Urenkel – mitzuerleben, entschädigte für diese Mühen.

Bis ins hohe Alter ist die Jubilarin bekannt für ihr ausgeprägtes Gedächtnis. Wer im Dorf etwas von früher über Verwandtschaftsverhältnisse oder Ereignisse wissen will, holt sich bis heute Rat bei ihr. Überhaupt war sie am Geschehen der Dorfgemeinschaft immer sehr interessiert. Sie war Mitbegründerin der Ortsgruppe der kfd-Frauengemeinschaft, ist heute noch Mitglied und verfolgt interessiert alles Geschehen in dieser Gemeinschaft.

Alltag und Jahresverlauf der Jubilarin waren stets stark geprägt von Arbeit und Mühen, und das bis in ihre 90er Jahre hinein. Dabei spielte ihr Garten eine große Rolle. Als sie schon über 90 war, sahen die Mitbürger sie häufig unterwegs zur Gartenarbeit mit Hacke und Gießkanne auf ihrem Fahrrad. Auch traf sie sich gerne regelmäßig im Kreis ihrer Freundinnen zu Geburtstagsfeiern, und es verging kaum ein Sonntag ohne Kaffee und Kuchen bei gemütlichem Beisammensein.

Ab Februar 2015 nahm sie hin und wieder die Dienste zur Kurzzeitpflege der Seniorenresidenz Osterburken in Anspruch, um dann im Oktober 2016 ganz in diese Einrichtung zu wechseln. Dort fühlt sie sich bis heute sehr wohl und freut sich über die liebevolle Pflege durch Personal und Heimleitung. Seit Januar 2019 ist Erna Kaidel auf einen Rollstuhl angewiesen. Trotz allem nimmt sie gerne Anteil an Aktivitäten des Pflegeheims. Wie eh und je ist sie vielseitig interessiert, liest regelmäßig die Tageszeitung und informiert sich auch über Radio und Fernsehen über das Weltgeschehen. Besonders wichtig ist ihr aber auch, was in ihrem Heimatdorf geschieht. Sie empfängt immer gerne Besucher, Tochter und Schwiegersohn besuchen sie regelmäßig und sie pflegt wöchentlich telefonisch Kontakt mit ihren Enkeln.

Nie den Humor verloren

So kann Erna Kaidel, die allem Lebensgeschehen zum Trotz nie ihren Humor verlor, anlässlich ihres Jubeltages über ein arbeitsreiches und erfülltes Leben berichten, das Höhen und Tiefen zu verzeichnen hat, auf das sie mit großer Dankbarkeit zurückblickt.

Trotz aller altersbedingten Einschränkungen genießt sie ihr Leben auch heute noch bewusst, kommuniziert lebhaft mit ihren Besuchern und Mitbewohnern, berichtet wie von jeher gewohnt immer wieder gerne „von damals“.

Ihren Ehrentag genießt die Jubilarin im Kreis ihrer Lieben. Den zahlreichen Glückwünschen von Verwandten, Bekannten und Freunde, den Mitbürger ihrer Heimatgemeinde und den Bewohnern des Seniorenheims schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. jm

