Wenn die Liedermacherin zur Mutmacherin wird

Hettingen.„Auf dem Weg“ lautet der Titel eines Konzertes von Stefanie Schwab aus Würzburg, zu dem die Katholische Frauengemeinschaft Hettingen am Mittwoch, 25. September, ins Heinrich-Magnani-Haus einlädt.

Klavier oder Gitarre

Mit Leichtigkeit und Leidenschaft besingt die Liedermacherin die Licht- und Schattenseiten des Lebens und begleitet sich dabei selbst am Klavier oder der Gitarre. In ihrem musikalisch abwechslungsreichen Repertoire finden sich Einflüsse aus Klassik, Pop, Blues und Folk, mit denen sie ihren eigenen Liedermacherstil prägt. Mit poetischen Texten und leisem Humor erzählt die Musikerin, was sie auf ihrem persönlichen Lebensweg erlebt und erfahren hat. Sie interpretiert das Leben im Licht ihres persönlichen Glaubens und wird so von einer Liedermacherin zur Mutmacherin.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und Hörproben unter www.stefanieschwab.de.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.08.2019