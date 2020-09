Welcher Beruf ist der richtige?

Mosbach.Ein „Tag der Ausbildung“ findet am Samstag, 26. September, von 10 bis 16 Uhr statt. Welcher Beruf der richtige ist, vor dieser Entscheidung stehen viele Schüler der achten bis zehnten Klassen nach dem Schulabschluss. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis bietet Ausbildungsplatzsuchenden im Hauptsitz des Landratsamts (Neckarelzer Straße 7) erstmals die Möglichkeit, den Landkreis als Ausbildungsbetrieb kennenzulernen. Die Schüler erfahren bei diesem „Tag der Ausbildung“ alles rund um die Ausbildungsberufe, über die Einstellungsvoraussetzungen und das Bewerbungsverfahren. Die Veranstaltung ist auch für Schüler interessant, die ein Bors/Bogy-Praktikum oder ein freiwilliges Schülerpraktikum suchen. Eine Voranmeldung für den „Tag der Ausbildung“ ist nicht notwendig. Die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften wird sichergestellt. Der Veranstaltungsort ist über die S-Bahn-Haltestellen Mosbach-Käfertörle und Mosbach-West sowie den Mosbacher Busbahnhof in wenigen Gehminuten zu erreichen. Parkplätze finden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Weitere Informationen sind abrufbar unter www.neckar-odenwald-kreis.de/ausbildung.

