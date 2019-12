Weitere Bauplätze sollen entstehen

Buchen.Was der Ortschaftsrat laut Ortsvorsteher Timo Steichler einstimmig befürwortet hat, erhielt am Montag auch vom Gemeinderat ein eindeutiges Votum: die Änderung des Bebauungsplans „Ober der Kirche, Königsberg-Liess“. Ziel der Bemühungen ist eine Fläche, die an die „Bürgermeister-Knühl-Straße“ angrenzt. Hier sollen weitere Wohnbauflächen entstehen, was unter anderem auch den Vorteil hat, dass an der gesamten „Bürgermeister-Knühl-Straße“ eine zweiseitige Bebauung verwirklicht werden könnte. Die Planung wird im beschleunigten Verfahren durchgeführt, da sich die zukünftige Baufläche unmittelbar an einen bereits vorhandenen baulichen Bestand angliedert. borg

