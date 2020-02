Weiterbildung als wertvolle Grundlage für tiefere Bindungen

Buchen.Bindungen sind wichtig für das spätere Leben. Das Programm „Steep“ („Steps toward effective and enjoyable parenting“) bündelt Schritte zu einer erfreulichen, glücklichen Elternschaft, was tiefere Bindungen zwischen Eltern und Kindern bewirkt. 15 Fachkräfte aus Süddeutschland wurden seit Oktober 2018 in Buchen auf ihr Wirken als „Steep“-Beraterinnen vorbereitet: Am Samstag wurden im Seitenbacher-Forum die Zertifikate übergeben.

Die fachlich-inhaltliche Leitung des Weiterbildungskurses für pädagogisch-psychologische Fachkräfte oblag Prof. Dr. Hans-Peter Hartmann, während Schwester Dr. M. Frumentia Maier die Kursbegleitung übernommen hatte. Die theorethischen Module fanden über 18 Monate hinweg im Seitenbacher-Forum statt. Die Elemente beinhalteten auch praktische Fallarbeit inklusive vier Supervisionen zur besseren Verknüpfung mit später im Alltag anzutreffenden Einsatzgebieten. „Die Eltern können über ,Steep’-Ansätze lernen, ihren Kindern mit Offenheit und Aufmerksamkeit zu begegnen, um Signale richtig zu interpretieren und angemessen zu reagieren“, betonte Schwester Frumentia und sprach von einer „wertvollen Grundlage für tiefere Bindungen“. Das „Steep“-Programm wurde vor rund zwei Jahrzehnten von Professor Gerhard Süß nach Deutschland gebracht, der die ursprünglich vorrangig in den USA angewandte Methode entdeckt und auf hiesige Erfordernisse angepasst hatte. Honorige Studien, so Schwester Frumentia, konnte den Nutzen der Inhalte zum ungleich höheren Kinderschutz rasch nachweisen. Dabei fielen unsicher gebundene Kinder nicht notwendigerweise direkt auf: „Im Schulunterricht sind sie meist gut angepasst und fleißig, finden jedoch nur schwer Freunde oder im Sportunterricht keinen Anschluss an die Spielgruppe“, betonte die auch als stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Gute Fee“ tätige Expertin.

Teilgenommen hatten Sozial- und Heilpädagoginnen, Kinderkrankenschwestern und eine Hebamme. „Manche nahmen Wege aus Südbaden oder Frankfurt auf sich und sprachen am Kursende von einem wahren Kompetenzgewinn in fachlicher wie persönlicher Hinsicht“, freute sich Schwester Frumentia bei der Übergabe. ad

