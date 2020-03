Weiterbetrieb wird angestrebt

Oberneudorf.Das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Milchviehbetriebs Kerstin und Christian Hemberger GbR aus Oberneudorf wurde wegen Zahlungsunfähigkeit am 1. März eröffnet. Der Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Diplom- Kaufmann Erion Metoja aus Lauda, gab sich gegenüber den FN zuversichtlich, dass ein Weiterbetrieb möglich ist. In die finanzielle Schieflage sei der Betrieb durch die Krankheit von Tieren, den Bau eines Stalls sowie die Dürre gekommen. „Im Moment laufen Hof und Milchbetrieb“, so Metoja. Man versuche nun, gemeinsam mit den Gläubigern eine Lösung zu finden, um den Betrieb mit einem Insolvenzplan weiterführen zu können. borg

