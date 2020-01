Weiter auf Grundstückssuche für das Seniorenheim

Hettingen.Nach der Bestellung der Urkundspersonen der ersten Sitzung des Hettinger Ortschaftsrates im neuen Jahr und dem Geburtstagsglückwunsch an Ratsmitglied Roland Linsler stieg der Ortschaftsrat ins Alltaggeschäft unter der Leitung von Ortsvorsteher Timo Steichler ein.

Der Neubau eines Bungalows in der Morrestraße, Ausgang rechte Seite nach Rinschheim, sowie den nachgereichten Bauplänen von teils bereits getätigten Arbeiten innerhalb des Ortes fanden, nachdem beide Projekte vom Bauamt vorgeprüft waren, die einstimmige Befürwortung des Ortschaftsrates und werden ohne Beanstandung an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

Ortsvorsteher Timo Steichler rief in seinem Rückblick wichtige Eckdaten des abgelaufenen Jahres wieder ins Bewusstsein. Der Ortschaftsrat hat in den neun Sitzungen über 80 Tagesordnungspunkte behandelt, wobei unter anderen zehn Bauanträgen mit vier Neubauten waren. Der Festplatz wurde saniert, sowie das Dach der Scheune neben dem Lindensaal neu eingedeckt, und damit eine notwendige Maßnahme zur Sicherung der Bausubstanz getätigt. Das Gemeinschaftsurnengrabfeld im Friedhof wurde fertiggestellt. Die Verwirklichung des Baus eines Seniorenheimes mitten im Ort kam wegen einer Grundstücksfrage nicht zustande, so dass man weiter auf Grundstückssuche ist. Zwei Baugebietserschließungen Steinmäuerle, Ober der Kirche/Königsberg-Liess wurden im beschleunigten Verfahren beschlossen und die Feldwegsanierung wurde eingeleitet.

Der Ortschaftsrat hat in einem Workshop im November Schwerpunkte erarbeiten mit dem obersten Ziel, diese in der laufenden Legislaturperiode zu verwirklichen. Die Bäckerei Slepkowiz macht bei der Aktion „Mein Schutzengel“ mit und hat die Rückendeckung des Ortschaftsrates. Mit der Jahresabschlussfeier des Ortschaftsrates und allen städtischen Bediensteten des Ortes im Lindenkeller, bei der sich Ortsvorsteher Timo Steichler bei allen für die gute produktiver Mitarbeit gedankt hat, endete die Übersicht.

Mehr Einwohner

Die Statistik für 2019 weist einen Zuwachs an Einwohnern auf 2332 auf, wobei aber tatsächlich insgesamt 2476 Wohnberechtigte gemeldet sind. Zehn Paare heirateten und 17 Geburten standen 15 Sterbefälle gegenüber. Abschießend bedankte sich der Ortsvorsteher bei den ausgeschiedenen Ortschaftsräten Peter Bauer, Edeltrud Mackert und Volker Mackert für die teils jahrzehntelange geleistete Arbeit zum Wohl der Hettinger Bürgerschaft.

In seinem Ausblick machte Ortsvorsteher Timo Steichler deutlich, dass man sich intensiv um ein neues geeignetes Grundstück für das Seniorenheim bemühe. Neues Mobiliar für Forsthaus und Feuerwehrgerätehaus müsse anschafft werden. Zusammen mit der Ortsverwaltung Hainstadt werde man auch weiterhin das Unterstützungskonzept der Betreuung von Demenzkranken, das vom Hettinger Arzt Dr. Hoss schon über 20 Jahre praktiziert werde, fördern. Die Feldwegsanierung und Asphaltierung am Altglascontainer sei dringend notwendig. Der schon verteilte Flyer über die Hettinger Vereine und Institutionen – vom stellvertretenden Ortsvorsteher Rainer Mackert konzipiert – sei ein Leitfaden für alle, die in Hettingen Fuß fassen. In der Frageviertelstunde der Zuhörer wurde verlangt, dass die Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner doch auch selbst entsorgen müssen.

Mit Planung beginnen

Der Planungsbeginn zur 1250-Jahrfeier im Jahre 2024 müsse schon jetzt ins Auge gefasst werden und anlaufen, und der Ortschaftsrat werde sich in halbjährigen Workshops schwerpunktmäßig den Aufgaben stellen.

Mit den Worten des Dichterfürsten Wolfgang von Goethe „Des Menschen Leben lebt im Blut“ begann der Ortsvorsteher seine Laudatio auf die zu ehrenden Blutspender, die Lebensretter der besonderen Art seien. Die Bereitschaft uneigennützig, den eigenen Lebenssaft herzugeben verdiene höchste Anerkennung und Ehrung. Zusammen mit Willi Schmitt vom DRK Hettingen überreichte er die Ehrennadel in Gold für zehnmaliges Blutspenden an Heiko Bauer, Björn Ehmann, Bernd Kirchgeßner und Marco Michel. Für 25 Blutspenden wurden mit der Ehrennadel mit Goldenem Lorbeerkranz und Spendenzahl 25 Reinhold Florian, Beate Linsler und Sandra Wolfstetter geehrt. Bereits 50 Mal spendeten Arnold Mondl und Alexander Schmitt und erhielten die Goldene Ehrennadel mit Eichenkranz und der Zahl 50.

Alle Blutspender erhielten zum Dank auch Präsentkörbe. Willi Schmitt beglückwünschte die Blutspender und rief dazu auf, die nächste Blutspendenaktion am 10. Februar in der Baulandschule, die sich auch wieder an Erstspender richtet, zu besuchen. KM

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020