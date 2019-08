Weinfest in Hainstadt

Hainstadt.Der Musikverein heißt am Samstag, 14., und Sonntag, 15. September, im Pfarrhof erneut zum „Heeschter Weinfest“ willkommen. Am Sonntag gibt es einen Mittagstisch und an beiden Festtagen am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Für alle Nicht-Weintrinker wird auch Bier ausgeschänkt. Am Samstag spielt ab 16.30 Uhr der Musikverein zur Festeröffnung auf. Ab 19.30 Uhr sorgt die Odenwälder Trachtenkapelle Mudau für Stimmung. Am Sonntag unterhält ab 10.30 Uhr der Musikverein Hettingen und ab 13 Uhr der Musikverein Heidersbach. Ab 16 Uhr spielt der Musikverein Allfeld zum Festausklang auf. Am Samstag wird ab 16.30 Uhr ein Kinderprogramm und am Sonntag ab 14 Uhr Kinderschminken angeboten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019