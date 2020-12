Weihnachtslieder zu hören

Eberstadt.Die Musikkapelle stimmt die Eberstadter Bevölkerung auf die besinnliche Adventszeit ein: An allen Sonntagen in diesem besonderen Advent erklingen traditionelle Weihnachtslieder, wie „Tochter Zion“, „Macht hoch die Tür“ oder „Lasst uns froh und munter sein“. Die Musiker spielen in ganz Eberstadt verteilt auf ihren Balkonen, Terrassen und Gärten für die Nachbarn.

Die aktuelle Situation ist auch für die Musikkapelle Eberstadt nicht leicht, dennoch haben alle Musiker das ganze Jahr über versucht, das beste aus der Situation zu machen. Während des ersten Lock-Downs im Frühjahr organisierte die Musikkapelle ein Balkonkonzert.

Nach der Zwangspause traf man sich mit ausgearbeitetem Hygienekonzept im Hof der „Alten Schule“ und probte im Freien, zur Freude der Anlieger, die dem Musizieren lauschten. Mit einem „Musikalischen Spaziergang“ durch Eberstadt Anfang Oktober, spielten die Musiker an fünf verschiedenen Stationen für die Dorfbewohner.

Als die Tage kürzer wurden und sich die Corona-Situation verschärfte, musste das gemeinsame Musizieren wieder pausieren.

Deshalb freut sich die Musikkapelle Eberstadt umso mehr, wieder jeden Sonntag für die Nachbarschaft spielen zu dürfen. Die gegenwärtige Situation, die zu verantwortungsvoller sozialer Distanz anhält, wird in diesem Verein kreativ genutzt: Die Gemeinschaft der Eberstadter Musiker sucht beherzt neuartige Weisen, um den örtlichen Zusammenhalt zu fördern.

Vielleicht wird man sich ja in ein paar Jahren noch gerührt an diese sonntägliche Pandemie-Tradition zurückerinnern?

