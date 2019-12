Weihnachtskugeln sind weit gereist

Buchen.Eigentlich hätten die Weihnachtskugeln mit dem Stadtturm-Motiv aus Kleinwelka bereits zum Weihnachtsmarkt in Buchen an Kunden in den teilnehmenden 16 Geschäften verteilt werden sollen. So hatten es Marko Eichhorn, Vorsitzender der Aktivgemeinschaft, und Norbert Haag angekündigt. Freilich konnten sie da noch nicht wissen, dass die Kugeln eine weite Reise auf sich nehmen müssen. Doch jetzt sind sie, nach einer Zwischenstation in Wien, in Buchen angekommen. Wenn auch nicht alle. Von den 2000 bestellten Glaskugeln sind 1440 eingetroffen, was mit dem Rest ist, müsse man laut Simone Fahrenkopf, stellvertretende Vorsitzende der Aktivgemeinschaft, abwarten. „Es gibt sie in fünf Farben und wir wollen die Aktion mit wechselnden Motiven auch in den nächsten Jahren durchführen“, erläuterte Farrenkopf am Montag den FN. Vielleicht wird damit ja beim einen oder anderen die Sammelleidenschaft geweckt. borg

