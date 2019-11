Weihnachtsbaum wieder aufgestellt

Buchen.Pünktlich zum Beginn der Adventszeit wurde – wie bereits seit mehr als 20 Jahren – der Weihnachtsbaum vor der Stadtapotheke Buchen mit unterstützender Hilfe des Buchener Bauhofes aufgestellt. In Erinnerung an ihre Mutter Anette Balkenhol werden die beiden Kinder Chiara und Niclas mit Hilfe der gesamten Familie die Tradition weiterleben lassen und auch in Zukunft die Apotheke – sowohl innen wie außen – in hellem Licht in dunkler Jahreszeit erstrahlen lassen. Seit Jahrzehnten prägt der Christbaum das Bild der Buchener Vorstadt und erfreut alle Betrachter als leuchtendes Symbol einer friedlichen Weihnacht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.11.2019