Wegen versuchter Republikflucht inhaftiert

Buchen.„Es wird der Tag kommen, an dem ich das graue Gefängnistor von Hohenschönhausen für immer hinter mir schließe. Aber erst wenn in jedem Schulgeschichtsbuch steht: Die DDR war eine Diktatur!“

Unter dieser Zielsetzung berichtet Mario Röllig, im Jahr 1987 DDR-Häftling im zentralen Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen, seit vielen Jahren aus seiner Vergangenheit. So auch in Buchen. Im Joseph-Martin-Kraus-Saal hielt er vor den 10. Klassen des Burghardt-Gymnasiums einen etwa 90-minütigen Zeitzeugenvortrag. 1987 versuchte Röllig aus der DDR über die Grenze von Südungarn nach Jugoslawien zu fliehen, dabei wurde er allerdings von der ungarischen Grenzpolizei verhaftet und kurz danach der Staatssicherheit übergeben.

Diese setzte ihn wegen versuchter Republikflucht für drei Monate im Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen fest, wo er sich der Folterpraxis seiner Vernehmer ausgesetzt sah. Vielen glücklichen Umständen sei es zu verdanken, so Röllig, dass er 1988 als politischer Gefangener durch die Bundesrepublik freigekauft und noch im gleichen Jahr aus der DDR ausgebürgert wurde.

Eindringlich beschrieb Röllig in seinem Vortrag den als „farblos“ empfundenen Alltag in der DDR, die Willkürmaßnahmen der staatlichen Organe und die traumatischen Erfahrungen in der Haftzeit: die Tage und Wochen der Ungewissheit in der Zelle, die Schikanen während der Verhöre, die diffizilen Methoden des psychischen Terrors.

Die Fragen der interessierten Schüler lenkten den Blick auch auf Rölligs Leben nach der Haftzeit. Nach einer Begegnung mit einem seiner Vernehmer in einem Kauf-haus kehrten die traumatischen Bilder der Vergangenheit zurück; erst nach einem gescheiterten Suizidversuch begann er damit, seine Vergangenheit langsam aufzuarbeiten. Heute hält er unter anderem Vorträge in Universitäten und gestaltet, wie viele andere ehemals Inhaftierte, Führungen in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Die Schlüssel des Gefängnisses sind in die Hände der ehemals Inhaftierten übergegangen. Dies bezeichnete Röllig als große Befriedigung – und zugleich leite sich daraus der Auftrag ab, auch weiterhin an die SED-Diktatur zu erinnern und deren Verbrechen aufzuarbeiten.

Abseits der Auseinandersetzungen um die „richtige Erinnerung“ und den „richtigen Umgang“ mit der DDR-Geschichte verdeutlichte der Vortrag so vor allem eines: dass Freiheit und Selbstbestimmung keine historischen Automatismen oder Selbstverständlichkeiten sind, sondern in der Vergangenheit mühsam erkämpft wurden und in Gegenwart wie Zukunft immer wieder aufs Neue verteidigt und mit Leben gefüllt werden müssen. Ks

