Wasserversorgung der Höhenorte

Hettigenbeuern/Hornbach.Eine Führung des Heimatvereins findet am Samstag, 17. Oktober, in Zusammenarbeit mit dem Ortsvorsteher von Hornbach und Rippberg, Wolfgang Stich, zum Thema traditionelle Wasserversorgung eines typischen Odenwald-Höhenortes statt.

Die Interessenten treffen sich um 14.30 Uhr am Kräutergarten neben dem Friedhof in Hornbach. Gegen 15 Uhr erfolgt eine Führung mit Julian Bauer an der Lambachpumpe im Hornbacher Tal. Treffpunkt ist am Parkplatz des Jugendzeltplatzes. Nach der Führung ist ein Abschluss beim Schlachtfest des SV Hettigenbeuern am Sportheim möglich. Der ursprünglich vorgesehene Abschluss im „Lamm“ entfällt. Eine Anmeldung ist unter Telefon 06286/840 oder 06286/429 notwendig.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.10.2020