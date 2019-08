Wanderungen im Montafon

Hainstadt.Die AH der SpVgg Hainstadt verbrachte ihren Wanderurlaub, wie bereits seit 21 Jahren, in den Bergen. Diesmal war das Hotel „Vermala“ in St. Gallenkirch im Montafon das Reiseziel. Nach der Anreise folgte noch am gleichen Tag eine Eingewöhnungstour durch das Tal. Am nächsten Tag wurden das Kreuzjoch und das Tagesziel, die 2334 Meter hohe Geißspitze bei Golm erklommen. Bei Sonnenschein um die 30 Grad wurde am darauffolgenden Tag, teilweise über größere Schneefelder und über den Schwarzsee die Wormser Hütte bei Schruns erreicht. Es folgte der Gipfelanstieg zum 2398 Meter hohen Kreuzjoch. Auch zwei Klettersteige in der Röbischlucht bei Gargellen standen auf dem Programm und bei Gaschurn, wurde – wieder über ausgedehnte Schneefelder – die Madrisella mit ihren 2466 Metern erklommen. Dank der sehr guten Organisation durch Andreas Seitz war es ein gelungener Ausflug.

