Waldbesitzer demonstrieren

Buchen.Die Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) „Morretal“ treffen sich am Freitag, 6. September, um von 11 bis 14 Uhr in Stuttgart auf dem Schlossplatz für ihren Wald zu demonstrieren und die Bevölkerung auf die Mitverantwortung für den Wald hinzuweisen. Außerdem wollen sie finanzielle Unterstützung vom Land fordern. Abfahrt mit der Bahn in Osterburken ist um 9.33 Uhr, Ankunft in Stuttgart am Hauptbahnhof um 10.53 Uhr. Die Kosten für die Fahrt übernimmt die FBG für ihre Mitglieder. Anmeldung bei Bernhard Linsler, Telefon 0160/4004273, bis spätestens Dienstag, 3. September.

