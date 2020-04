Wagenrad im Carport aufgetaucht

Buchen.Und plötzlich ist es wieder da: das traditionelle „Buchemer Wacherad“. Zumindest seine Hardware. In der Nacht von Fastnachtsdienstag auf Aschermittwoch war es aus dem Hotel „Prinz Carl“ entwendet worden. Fünf Wochen lang war das Wagenrad verschwunden. Am Dienstagmorgen entdeckten es fastnachtskundige Passanten vom Gehweg aus unter dem Carport von Bürgermeister Roland Burger.

Die gute Nachricht machte schnell die Runde. Der Bürgermeister informierte „Narrhalla“ Vorsitzenden Herbert Schwing und Wagenrad-Chef Hubert Kieser. Dieser nahm das gute Stück am Fundort in Augenschein: „Das Rad befindet sich in einem sehr guten Zustand“, stellte Kieser fest. „Auch die aufgeklebten Dreieckli sind unbeschädigt.“

Kieser lud das schwere Stück in sein Auto, um es in sein Sommerquartier zu bringen. Außerdem informierte er die Polizei über den Fund. Denn Kieser hatte nach dem Diebstahl des Rads Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Jetzt, da das Rad wieder da ist, wurden die Ermittlungen eingestellt. Vermutlich hat der Täter das Rad nachts im Schutze der Dunkelheit im bürgermeisterlichen Carport abgestellt. Auf einem Schild mahnt er bei den Wagenradsängern an: „Kerl pass druff uff, es is dei heilig’s Glück, sunsch is es fort, unser allerbestes Stück, tra la la …“.

Wie jedes Jahr hatten die Wagenradsänger nach ihrer Tour durch die Banken am Mittag des Fastnachtsdienstags das Rad im Eingangsbereich des Hotels „Prinz Carl“ abgestellt und waren ohne ihr liebstes Stück weitergezogen durch die Gaststätten der Stadt. In der Nacht vor der Fastnachtsverbrennung war es dort noch gesehen worden. Als die Wagenradsänger das Rad am Vormittag des Aschermittwochs abholen wollten, war es spurlos verschwunden.

Zunächst dachten die Fastnachter an einen Scherz. Sie gingen davon aus, dass der Täter sich innerhalb der nächsten Tage melden würde. Doch es dauerte eine Woche lang, bis ein in Reimform abgefasstes Schreiben auftauchte. Der Autor dieser Zeilen ließ offen, ob und wann er das Rad zurückgeben werde. Umso größer ist die Freude, dass es nun wieder dort ist, wo es hingehört.

„Gagerle von der Kellerei“

Das „Buchemer Wacherad“ zählt zu einer der Traditionsfiguren der Buchener Fastnacht. Die Wagenradsänger glossieren das Ortsgeschehen des vergangenen Jahres in Reimform und mit Bildern in einem drehbaren Wagenrad, in den sogenannten „Dreieckli“. Alt-Wagenradsänger Karlheinz Friedmann weiß, dass schon in den 1930er Jahren ein gewisser „Gagerle von der Kellerei“ als einzelner Wagenradsänger durch Buchens Gaststätten gezogen ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg formierte sich die erste Wagenradsängergruppe. Diese trug Plakate mit sich, auf denen sie das Ortsgeschehen an Fastnacht glossierte. Das erste richtige Wagenrad bestand aus Holz und kann im Zunfthaus der FG „Narrhalla“ besichtigt werden. Es wurde durch eine stabilere Variante ersetzt, dem aktuellen Wagenrad aus Metall.

