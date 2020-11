Wachstum von fünf Prozent prognostiziert

Buchen.Mit der Feststellung „Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen und manchmal auch neue Wege“, begrüßte der Aufsichtsratsvorsitzende der Volksbank Franken eG, Michael Eberhard, die Teilnehmer der ersten virtuellen Vertreterversammlung der Volksbank Franken. Zuvor gab der technische Moderator Felix Ginter eine kurze Einführung in die Technik und den virtuellen Veranstaltungsraum. Nach den Grußworten von Bürgermeister Roland Burger folgten kurze Berichte von Vorstandsmitglied Karin Fleischer und Vorstand Rainer Kehl.

„Herrschte große Unsicherheit“

Fleischer ging in ihren Ausführungen auf die aktuelle Situation ein. Sie skizzierte, dass die Corona-Pandemie, die Welt vor neue Herausforderungen stellt und sich die Notwendigkeit ergibt, sich viel schneller mit neuen technischen Möglichkeiten der zunehmenden Digitalisierung zu beschäftigen. „Nach Beginn der Pandemie herrschte bei unseren Kunden große Unsicherheit und hoher Beratungsbedarf, der durch unsere Berater hervorragend gedeckt wurde“, so Fleischer weiter. Ebenso sei das KundenDialogCenter personell aufgestockt worden, um die telefonische Erreichbarkeit der Bank zu gewährleisten. Eine positive Nachricht in diesen schwierigen Zeiten sei, so Fleischer, dass die Volksbank Franken im Mai 2020 beim BankingCheck Award den ersten Platz belegte, dass sie von ihren Kunden zur besten Regionalbank 2020 gewählt wurde.

Nach dem Dank von Karin Fleischer an die Mitarbeiter begrüßte Bankvorstand Rainer Kehl die virtuellen Gäste. „Perspektivisch wird uns die aktuelle Niedrigzinspolitik noch lange begleiten. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen rechnen wir im bilanziellen Kundenkreditgeschäft und im Einlagengeschäft mit einem Wachstum im Geschäftsjahr 2020 von rund fünf Prozent. Mit marktgerechten Konditionen und einer kompetenten Beratung können wir unsere bisherige Marktposition weiter ausbauen“, so Kehl.

Dem erhöhten Druck auf die Ertragsmargen begegne die Bank mit ihrem ganzheitlichen Beratungsansatz, bei dem die Ziele und Wünsche der Privat- und Firmenkunden im Mittelpunkt stehen. Als moderne Genossenschaftsbank mit Kompetenz und persönlicher Atmosphäre, bekenne sich die Volksbank Franken als aktiver und zuverlässiger Partner zu ihrer regionalen Verantwortung.

Aufsichtsratsvorsitzender Michael Eberhard bat die Vertreter im Anschluss über die Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses abzustimmen. Die europäische Zentral-bank hat die Ausschüttung einer Dividende bis zum 30. September untersagt. Die Vertreter haben der Zahlung einer Dividende von 1,5 Prozent zugestimmt, die unter institutsindividuellen Voraussetzungen jetzt möglich wurde. Bürgermeister Roland Burger beantragte die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat.

Michael Eberhard fuhr mit dem Tagespunkt „Turnusmäßige Wahlen zum Aufsichtsrat“ fort. Wieder gewählt wurden Klaus Baier, Osterburken, Rolf Berberich, Hainstadt, Dieter Elbert, Schweinberg, Tobias Leiblein, Walldürn, Ulrike Münch, Buchen, Dr. Norbert Rippberger, Mudau. Ebenso wurde der vorgeschlagenen Satzungsänderung, insbesondere der Möglichkeit, die Vertreterversammlung in moderner Form durchführen zu können, zugestimmt.

Am Ende der virtuellen Vertreterversammlung dankte Aufsichts-ratsvorsitzender Michael Eberhard allen für ihre Mitarbeit und ihr Interesse an der Veranstaltung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020