Vorweihnachtliche Überraschung für die Einwohner

Götzingen.Die Senioren der Dorfgemeinschaft waren am zweiten Adventssonntag von den Götzinger Vereinen und der Ortschaftsverwaltung zum 55. Mal zum besinnlichen Adventsnachmittag in die Festhalle geladen – als „Dankeschön“ für ihren Einsatz in der Gesellschaft. Erstmals hieß dabei Daniela Gramlich, Götzingens neue Ortsvorsteherin, die Senioren und Mitwirkenden willkommen, Sie stellte sich vor und erläuterte, was sie bewogen habe, dieses Amt zu übernehmen.

Grüße zu diesem traditionellen Altennachmittag entbot Bürgermeister Roland Burger. Er nutzte die Gelegenheit zu einem kurzen Streifzug durch die Kommunalpolitik, sprach beispielsweise das Thema Bauplätze an. Hierzu bemerkte er, dass effektiv Bedarf vorhanden sei und die Stadt daher in allen Stadtteilen Angebote parat haben müsse, um den Wegzug von Bürgern zu verhindern beziehungsweise mögliche neue Einwohner gewinnen zu können. Natürlich müsse dann auch die Infrastruktur passen, für die man be-achtliche 36 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen habe. Weitere Themen waren die Multimedia-Ausstattung der Schulen und die Forstwirtschaft mit dem Problem des Buchensterbens.

Pfarrer Johannes Balbach stellte seinen geistlichen Ausführungen zum Advent zunächst unter dem Stichwort „Kirche ändert sich“ einige Gedanken zu diesem aktuellen Thema voraus, beispielsweise zu „Pastorale 2030“ sowie den Aktionen „Maria 2.0“ oder „Frauen stärken“, um die Position der Frau in der katholischen Kirche zu verändern. Positiv bewerte er die vielfältigen gesellschaftlichen Aktivitäten im ländlichen Raum sowie sehr gute Zusammenarbeit zwischen Kirche, Kommunen und Gesellschaft. Pfarrer Balbach ließ noch wissen, dass er gerade für die dritte Amtszeit als Dekan beauftragt wurde, ein Amt das er bereits seit 2008 begleitet. Mit Hinweisen auf den tieferen Sinn des Advents als Zeit der Erwartung und des Hoffnungschöpfens beendete er seine Betrachtungen mit den besten Wünschen für eine gesegnete Adventszeit.

Ortsvorsteherin Gramlich wartete sodann mit einer vorweihnachtlichen Überraschung für die Einwohner auf: Die Ortschaftsverwaltung hat die Herausgabe eines Informa-tionsheftes „’s Getzemer Dorfblatt“ in Angriff genommen, dessen Premieren-Ausgabe noch im Dezember erscheinen soll. Unter dem Motto „von Götzingen für Götzingen“ soll damit eine Kommunikationseinrichtung geschaffen werden, die durch regelmäßige Vermittlung aktueller Informationen, Neuigkeiten, Terminen und anderem an alle Haushalte das „Wir-Gefühl der Getzemer“ festigen soll. Sie wies noch darauf hin, dass Götzingen derzeit 1054 Einwohner zählt. Und sie gab bekannt, dass unter dem Motto „Natur entdecken und sich erholen in Götzingen“ derzeit beim „Nächstweiher“ ein Fitness-Park in Planung ist, der im Rahmen eines „Leader-Programmes“ realisiert werde und sicher vielen Mitbürgern und Besuchern Nutzen und Freude bringe. Abschließend dankte sie allen, die zum Gelingen des stimmungsvollen Nachmittags beigetragen haben – dem Gesangverein „Eintracht“, der Nachbarschaftsgrundschule sowie dem Fotoclub „Blende 8“, den Sponsoren und allen fleißigen Helfern.

Für das leibliche Wohl der Teilnehmer hatten die Organisatoren bestens vorgesorgt. Zur Unterhaltung der Senioren wartete der Chor des Gesangvereins „Eintracht“ unter Dirigentin Regina Rein mit einigen ansprechenden Liedvorträgen auf. Die Darbietungen der Nachbarschaftsgrundschule mit Schulchor und Flötengruppe unter der Regie von Matthias Müller fanden besonderes Interesse. Und der abschließende Film des Fotoclubs „Blende 8“, vorgeführt von Markus Biemer, über einen Hammeltanz im Jahre 1994 weckte viele Erinnerungen und löste bei den Senioren lebhafte Diskussionen aus. jm

