Vortrag von Anke Ruth-Klumbies

Buchen.Die evangelische Frauenarbeit im Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg veranstaltet am Mittwoch, 6. November, um 14 Uhr den Bezirksfrauentag im Dorfgemeinschaftshaus Oberwittstadt mit einem Vortrag von Kirchenrätin Anke Ruth-Klumbies zum Thema „Was mein Leben reich macht – vom Schenken und beschenkt werden“ mit anschließender Andacht. Ein Büchertisch der Bücherecke Boxberg und ein Tisch mit Eine-Welt-Artikeln stehen bereit. Die evangelische Kirchengemeinde Buchen heißt alle interessierten Frauen aus der Gemeinde willkommen. Ein Kaffeegedeck, Gesangbuch und ein Unkostenbeitrag sollen mitgebracht werden. Es besteht eine Zusteigemöglichkeit in den Zubringer-Bus um 13 Uhr an der evangelischen Kirche. Einladungen mit Programm liegen in der Christuskirche aus oder sind im Pfarrbüro erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.10.2019