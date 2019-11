Vortrag über Kinderhilfe

Hainstadt.Die traditionelle gemeinsame Elisabethfeier der Frauengemeinschaft mit der Seniorenbegegnung findet am Donnerstag, 21. November, um 15.30 Uhr in der Pfarrscheune statt.

Nach der gemütlichen Kaffeerunde referiert F. Biermayer über die „Kinderhilfe Bethlehem“. Um 18.30 Uhr findet ein Gottesdienst zu Ehren der heiligen Elisabeth mit Krankensalbung statt. Alle Mitbürger sind willkommen.

Die Frauengemeinschaft beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Hilfsaktion für Kinder und bedürftige Menschen in Rumänien. Geldspenden können bei der Elisabethfeier oder bei Rosi Stang abgegeben werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019