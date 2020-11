Vortrag über Fußchirugie

Buchen.Ob Plattfüße, Hallux Valgus, Arthrose im Fuß oder Gelenkprothetik: Das Spektrum der Fußchirurgie ist groß. Schmerzen und Bewegungseinschränkung führen zu Verlust von Lebensqualität. Beruf, Sport und Alltagsbewältigung werden zur Herausforderung. Bei manchen kann die Erkrankung durch Physiotherapie behandelt werden, während andere ein Leben lang damit zu kämpfen haben.

Am Mittwoch, 2. Dezember, um 18 Uhr informiert Dr. Isolde Adler, Leitende Oberärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie an den Neckar-Odenwald-Kliniken, über das Thema Fußchirurgie. In der 60-minütigen Online-Veranstaltung spricht die Expertin über die Funktionsweise unserer Füße, die möglichen Ursachen und die Therapiemöglichkeiten von Beschwerden und Fehlstellungen. Selbstverständlich gibt es auch Raum für Fragen zur eigenen Erkrankung.

Wer sich anmelden möchte, schickt eine E-Mail mit seinem Namen an veranstaltungen@neckar-odenwald-kliniken.de. Die Teilnehmer erhalten kurz vor der Veranstaltung die Zugangsdaten für die digitale Plattform per E-Mail. Wer keinen Internetzugang hat, kann über die Nummer 0892/0194 301 telefonisch teilnehmen. Nach der Wahl der Telefonnummer muss man lediglich noch den Zugangscode 973-217-877 eingeben.

