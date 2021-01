Vorträge über Athen und Hypertonie

Buchen.Zwei weitere Themen der neuen Volkshochschulreihe „vhs.Universität“ tragen die Titel „Das klassische Athen – Wiege der europäischen Zivilisation“ und „Hypertonie“. Der Vortrag von Prof. Dr. Werner Rieß vom Arbeitsbereich Alte Geschichte, Universität Hamburg, wird diesen Weg anhand von Beispielen nachzeichnen. Die Vorlesung findet am Mittwoch, 3. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr online statt. Worum es sich bei Bluthochdruck genau handelt und was für ein Zusammenhang zwischen Hypertonie und Herzinsuffizienz besteht, darüber informiert Dr. med. Bettina Heidecker, Leiterin der Sprechstunde für Herzinsuffizienz und Kardiomyopathien Charité der Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin. Die Vorlesung findet am Donnerstag, 4. Februar, von 19 bis 20 Uhr online statt. Anmeldungen und weitere Informationen unter www.vhs-buchen.de.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.01.2021