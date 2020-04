Vorsommerfest wurde abgesagt

Buchen.Was Regenschauer, Sturm und Hagel, orkanartige Windböen oder tropische Hitze nicht vermochten, das gelingt einem kleinen unscheinbaren Virus, nämlich die Absage des diesjährigen Vorsommerfestes, das vom 19. bis 21. Juni stattfinden sollte. Dabei hatten die immer zahlreichen Gäste und Fans dieses überaus beliebten Freiluftfestes im Buchener Museumshof trotz aller Unbillen des Wetters, stets die Treue gehalten und die Veranstalter Stadtkapelle und Förderverein Kirchenmusik St. Oswald Buchen unterstützt. Oftmals herrschte in der über 40-jährigen Geschichte des Vorsommerfestes aber auch ideales Festwetter, welches die Gäste in Scharen in das historische Ambiente lockte, um bis tief in die Nacht urgemütliche Geselligkeit zu genießen. Das ist in diesem Jahr nun eben nicht möglich, so dass eigentlich nur abzuwarten bleibt, wie denn das Wetter in diesem Jahr wohl gewesen wäre. Gänzlich unbeeindruckt davon planen die Veranstalter eben bereits für das nächste Jahr, wenn dann hoffentlich vom 18. bis 20 Juni 2021 wieder gefeiert werden kann.

