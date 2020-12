Von sechs Millionen Euro auf 24

Buchen.Immer mehr Schüler und Lehrer, aber kein Platz: Diese Entwicklung machte spätestens 2016 deutlich, dass sich am Burghardt-Gymnasium etwas tun muss. Zunächst war von rund zehn Klassenzimmern sowie fünf bis sechs Fachräumen zusätzlich die Rede. Doch schon damals wurde deutlich, dass die Schule in Sachen Barrierefreiheit nicht gut aufgestellt ist. Bürgermeister Roland Burger sprach zu diesem Zeitpunkt von Investitionen in Höhe von sechs bis sieben Millionen Euro.

Irgendwann wurde klar: Das reicht nicht aus. Vor allem der mittlerweile abgerissene zweite Trakt aus dem Jahr 1958 entsprach nicht mehr den Anforderungen. Brandschutz und Haustechnik mussten ebenfalls dringend modernisiert werden. Also folgte im Februar 2018 die Entscheidung, das BGB komplett zu modernisieren und teilweise neu zubauen.

Wurden damals zunächst 15,8 Millionen Euro veranschlagt, stieg die Investitionssumme immer weiter an. Zunächst um eine Million Euro und dann im April 2019, kurz nach der Abrissparty von Trakt II, auf insgesamt 21 Millionen Euro. Mittlerweile liegt der Betrag bei 24 Millionen Euro, der Eigenanteil der Stadt bei circa 14 bis 15 Millionen Euro.

Nicht umsonst sprach Bürgermeister Roland Burger beim Rundgang „von einer großen Kostenlast für die nächsten 50 Jahre“. Diese sei unter anderem aufgrund des komplexen Bauvorhabens zustande gekommen. Momentan befänden sich die Kosten „in einer Seitwärtsbewegung“.

„Die Schule hat das Projekt herbeigesehnt. Und für uns als Stadt handelt es sich natürlich um eine stolze Summe, aber: Das sind Investitionen für die nächsten Jahrzehnte“, sagt Bürgermeister Roland Burger. Das Projekt sei ein Signal über Buchens Grenzen hinaus.

Burger lobte auch die kooperative Zusammenarbeit mit der Schulleitung und das große Engagement von Schülern und Eltern. So habe sich der Förderverein Gedanken gemacht, wie er finanziell einen Beitrag leisten könnte. Bei einer Schüleraktion seien so 29 000 Euro für die neue Küche zusammengekommen. ms

